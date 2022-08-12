中油獲2022 TSAA台灣永續行動獎3大獎項

「2022 TSAA台灣永續行動獎」今（12）日揭曉獲獎名單，中油一舉奪得金、銀、銅三座大獎，由董事長李順欽出席接受副總統賴清德表揚。

台灣永續能源研究基金會設立「TSAA台灣永續行動獎」，目的為鼓勵企業發揮本業核心能力，以具體行動實踐聯合國17項永續發展目標(SDGs)精神。今年度總參獎件數達247件，並結合首屆「亞太永續行動博覽會暨高峰會」盛大辦理頒獎典禮，表揚永續模範企業。

中油今年以「中油加速淨零永續轉型」專案獲頒金獎，中油表示，為致力實踐氣候行動，擘劃「優油」、「減碳」、「潔能」三大淨零轉型策略及路徑，除執行多項降低溫室氣體排放量與能源耗用計畫，透過國際合作成為進口碳中和油氣產品先鋒，並打造第一座全球組織碳中和加油站，加速產業達成實現碳中和的里程，

同時，中油自主經營的海外油氣礦區查德礦區，多年來提供當地工作機會及技能培力、舖建道路，促進且奠定查德經濟發展的基礎，捐助當地民生物資及興建校舍，給予孩童翻轉未來的教育機會，同時引進義診、善用探勘專長鑽鑿水井，改善健康與開發乾淨水資源，今年也以「中油海外永續軌跡」專案獲頒銀獎。

中油深耕公廁文化近半世紀，疫情期間為在外奔波的民眾提供方便且乾淨衛生的如廁環境，同時動員加盟業者響應世界廁所日舉辦相關活動，發揮永續供應鏈的影響力，再以「來中油，好方便」專案獲頒銅獎肯定。

中油指出，未來中油將持續轉型為綜合與潔淨能源供應角色，透過前瞻性布局將挑戰化為轉機，並透過具體作為實踐聯合國永續發展目標，與所有利害關係人攜手打造環境、經濟與社會的共贏局面。