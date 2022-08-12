北市莒光社會住宅 8月15日下午5點截止受理申請

台北市都市發展局表示，台北市莒光社會住宅自2022年8月1日起受理民眾申請，截至8月9日下午5時，已收到千餘件申請案。本次莒光社會住宅受理至8月15日下午5時，屆時都發局線上申請及郵件申辦(郵寄以郵戳為憑)均將準時截止，請尚未申請的民眾把握時間。

都發局提醒，申請期間採【網路】或【書面掛號郵寄】等兩種方式受理，有意申請之民眾即日起至2022年8月15日下午5時止，可採【書面掛號郵寄】至該局中區辦公室(台北市中山區南京東路3段168號18樓，以郵戳為憑，案件逾期不受理)，或至台北市政府安心樂租網線上填寫申請書表及上傳相關文件，防疫期間請民眾多加利用線上申請；如欲索取申請書，可至台北市政府安心樂租網下載或至本局（市府：台北市信義區市府路1號1樓東區都市計畫工作站；中區辦公室：台北市中山區南京東路3段168號1樓臨時服務櫃檯）索取。

此外，為讓民眾更了解本案室內格局及環境，市民朋友可透過台北市政府安心樂租網上建置之線上360度環景看屋功能，了解社宅內部情形，歡迎市民朋友多加利用，如有問題可電洽台北市政府都市發展局(電話：02-27772186轉0再轉2)諮詢。