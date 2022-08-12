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台南智慧水產加工物流中心動土 陳吉仲：拓展外銷全球

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南智慧水產加工物流中心動土 ，陳吉仲：台灣漁產將外銷全世界。記者周宗禎／攝影
台南智慧水產加工物流中心動土 ，陳吉仲：台灣漁產將外銷全世界。記者周宗禎／攝影

台南市智慧水產加工及物流運籌中心今天在將軍漁港停車場動土，農委會主任陳吉仲表示，過去發生產銷失衡時，政府大量補助仍常無法發揮效果，但只要做好前端生產管理和冷鏈加工系統，相信台灣的虱目魚、白帶魚及石斑等魚種可外銷全世界。

市府農業局指出，智慧水產加工及物流運籌中心計畫分2階段，第一階段是「智慧水產示範基地」，面積0.43公頃，興建水產加工廠及冷凍倉庫，計畫經費新台幣1億4400萬元，興建完成後將委託民營，預定每年處理水產4300公噸。第二階段是「水產加工轉運樞紐」，面積1.27公頃，促進養殖產業升級。

陳吉仲與台南市長黃偉哲、議會議長郭信良及蔡秋蘭、陳昆和等在地議員等地方人士出席動土典禮。

黃偉哲表示，這是為水產養殖業來打強心劑，讓水產養殖的競爭力更強。台南市的水產養殖的面積很大，擁有全台灣第二大的台灣鯛養殖面積，也是虱目魚主要產地；但是若要增加這些水產的競爭力，冷鏈加工一定要做好，才能賣到更遠的地方，例如像賣到中東，伊斯蘭世界，還是賣到歐美。如果冷鏈或是加工沒做好的話，有時候運輸的成本和鮮度就會受影響。

黃偉哲感謝農委會補助第一階段1.44億，希望在最快時間內動工，快點完工可以幫助漁民增加競爭力。以虱目魚來說，今年的價格是「好到沒得買」，大家都在搶貨；但是有時出貨的價格也不是很好，所以增加加工能量來增加競爭力會更好。

陳吉仲表示，台南是虱目魚、台灣鯛等漁產主產地，智慧水產加工及物流運籌中心有助維持水產價格，農委會也會支持其他加工設備，讓養殖業

者及漁民有好的收入水準。

台南智慧水產加工物流中心動土 ，陳吉仲：台灣漁產將外銷全世界。記者周宗禎／攝影
台南智慧水產加工物流中心動土 ，陳吉仲：台灣漁產將外銷全世界。記者周宗禎／攝影
台南智慧水產加工物流中心動土 ，陳吉仲：台灣漁產將外銷全世界。記者周宗禎／攝影
台南智慧水產加工物流中心動土 ，陳吉仲：台灣漁產將外銷全世界。記者周宗禎／攝影
台南智慧水產加工物流中心動土 ，陳吉仲：台灣漁產將外銷全世界。記者周宗禎／攝影
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水產 農委會

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