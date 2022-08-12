台中新10大豪宅榜 非「七期」建案突圍站上8字頭

台灣房屋集團趨勢中心彙整出今年上半年台中十大豪宅社區排行，七期重劃區仍為豪宅聚落，共9案入榜，隨著水湳經貿園區開發，園區內的「豐邑PARK ONE」16樓戶在今年4月成交單價80.2萬元排行第6，成功擠進台中十大豪宅榜單。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，台中十大豪宅排行榜的每坪單價門檻，從去年的6字頭左右，一舉抬升至72.5萬元，前六名的社區甚至站上8字頭，說明台中豪宅的房價認知，在預售屋的高價力拱下，已較以往大幅改寫。

台灣房屋集團彙整今年上半年實價登錄揭露資訊，整理出台中十大豪宅社區排行榜，冠軍為七期市政路公園首排預售案「惟上」以單價88.3萬元拿下，預售案「豐蒔」以單價86萬元居次，第三名為目前台中最高的住宅大樓成屋案「聯聚瑞和大廈」，以單價85.4萬元奪下季軍。

除了名列第6的「豐邑PARK ONE」不在七期重劃區內，第四名「麗格」、第五名「寶格」，以及第七到第十名分別為「寶輝SKY TOWER」、「泉宇雲鼎」、「寶輝秋紅谷」及「鉑金愛悅」等全數都坐落於七期重劃區內。

陳定中說明，七期重劃區因新市政中心、台中國家歌劇院等重大建設，夏綠地、新市政公園雙綠軸線等綠地眾多，生活機能、居住環境成熟，入榜豪宅社區幾乎都在七期內，其中半數均為七期預售新案。

水湳經貿園區繼中央公園、中台灣電影中心完工後，綠美圖也預計今年底完工，隨著重大建設陸續到位，房價跟著水漲船高。