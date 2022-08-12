高雄德冠賓士月租187萬 網友驚嘆房東祖先圈地圈得真好

臉書粉專「高雄點」公布2022高雄租金店王前6名，左營區包辦3家，其中4間都位在博愛路上，第一名是左營區德冠賓士，月租187萬，第6名的鼓山區韓八燒肉，月租也達80萬， 貴森森的店租掀起網友熱議，有人感嘆這些店面一個月租金，比普通人一年上班的收入還多，房東真是世界上最爽的職業。

據「高雄點」資訊，高雄租金店王第1名是左營區德冠賓士187萬元，其餘依次是新興區寶雅新田店125萬元、左營區全聯博愛新店120萬元、左營區茶六高雄店100萬元、苓雅區全聯中正一店95萬元、鼓山區韓八燒肉80萬元。

前6名金店面，左營區包辦3家，全聯占了2家，茶六高雄店與韓八燒肉就在正對街，且全聯跟賓士的地主據稱是同一個人。

網友看到這些「天價」店面，一片哀嘆，有人表示「好想體會當這些房東的感覺」，「他們祖先圈地圈得真好」，「房東靠房租就賺飽飽」。有網友也認為，他任工作一整年薪水還沒他們一個月的租金多，這些房東真敢開價，房東真的是這世界上最爽的職業了。更有人好奇，在高價地段承租店面，寶雅、韓八到底是怎麼撐下來的。