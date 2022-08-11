近百棟台中宜居建築 累計種逾1.5座文心森林公園

為改善熱島效應及減少中碳排放，台中市綠建築早已蔚為風行，市政府近幾年更積極拓展宜居建築，自2019年3月公布「臺中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」後，已核准96案建造執照，累計種植樹量已可創造1.5座文心森林公園，或111座小型社區鄰里公園。

根據環保局最新數據統計，台中市上半年PM2.5平均濃度為14.1微克/立方公尺，較去年同期20.0微克降低5.9微克，優於於全國平均值，且創下同期新低，改善率更達排名全國第一。

而截至今年6月底，不良日（AQI>100）更僅僅6天，比去年同期的17天，減少了11天，包括公務車全面電動化，電動汽機車充電站設置，以及老舊機車汰換、宜居建築獎勵等相關政策，讓空氣品質改善成果顯著。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台中腹地廣大，基地條件較佳，許多建商強打綠意美學，除了景觀外，也將垂直綠化設施、複層式露台和特殊建築工法等設計納入建案規劃。

加上近年來因疫情所改變的生活型態，在家的時間提升不少，也讓民眾對於居住環境的品質日益重視，考驗建商在個案規畫上的功力，而這樣的細節則成為累積品牌印象及口碑的重要關鍵。

其中，以強調「風、光、水、綠」為核心建築理念的麗晨建設，成立至今所推出的作品，都不離自然元素。

位於12期的新案「麗晨花果山」，更在建築設計中納入風場測試，透過室外風場模擬3D模型的分析，精準掌握基地與周遭建築物及環境的關係，再經過專家層層模擬測試與修正，確保一年四季不同季風仍能達到室內外的舒適風速值，有效利用風資源，形成室內良好的空氣對流。

「麗晨花果山」社區植栽也透過各項數據分析，由專業團隊依照季節風向、建築座向、受光面、水域等不同環境，搭配不同耐候性及型態的植物。例如水域種植台灣腎蕨、毛蝦蟆草等耐陰性植物；迎風面則種植耐風的香味植物如水蘭鈴、迷迭香、小葉左手香等，未來還可在社區內感受到自然的香氣。

社區內則種植如金桔、柚子、樹葡萄、無花果、香拔等多種可食性的果樹及香草植物，未來住戶可以帶進廚房親手料理、品嚐。在各種細節處，體現出建商對於居家生活的講究及高度堅持。

「陸府植森」綠覆面採3D立體式規劃，除了建築水平面、垂直面的植栽，包括梯廳、住家每扇開窗面都有綠景，地下停車空間則藉由天井傳遞自然採光與良好的通風性。

除此之外，陸府建設還擁有專業的綠海照護師團隊，每位成員均具備植物學、病蟲害學、花果農學等專業背景，提供免費3年公設植栽養護。

另一資深綠豪宅建商宏銓建設，13年前推出的宏銓「述森林」，以利於通風採光的特殊三翼風車造型結構，兼具採光與視野。位於公益路上「緣溪行」，則以360度立面綠覆環繞，立面陽台搭配主樹，以流線型上下錯層規劃。

除了建築本身的規劃，七期建商「寶輝建設」力邀哈佛大學林園景觀大師Michael Blier，在沿著市政北六路到國家歌劇院四周，認養「中櫸園林蔭大道」，為台中市容貢獻一份心力。龍寶建設則在「謙臻邸」、「誠臻邸」兩案，共同串連出百米的城市綠廊，也頗具巧思。