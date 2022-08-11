官網遭駭出現「錯誤訊息」？ 中油調查結果出爐

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導

媒體報導稱台灣中油公司網站疑遭駭客入侵，對此，台灣中油表示，到目前為止，官網一切運作正常，監視系統也未顯示異常。

至於為何有媒體反映上網時出現錯誤訊息，經了解，係該搜尋引擎保留了台灣中油舊網址，查詢時會連結到該舊網址，台灣中油官網為https://www.cpc.com.tw/

除了請民眾直接連結正確網站外。目前台灣中油已透過系統設定，只要有連結到該舊網址，就會直接導向正確網址，也呼籲媒體在報導前，若能跟台灣中油查證，就可以避免國人誤解。

中油公司

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