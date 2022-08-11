信義房屋：預期下半年經濟恢復常軌 剛性購屋族可進場
信義房屋（9940）今（11）日舉行第2季法說會，信義房屋指出，由於全球及主要國家經濟因通膨走高、下行風險增加，中經院修正2022年臺灣經濟成長率為3.56％，預期下半年因管制措施逐漸放寬，經濟活動逐漸恢復常軌；下半年的利率政策雖然有不確定性，也不至於像美國大幅度調整，有剛性需求的購屋族，可以在衡量自身財務規劃的許可下規劃購房。
信義房屋第2季合併營收32.83億元，稅後純益3.13億元，季減34.38%、年減35.82%，每股稅後純益（EPS）0.43元，較去年同期的0.67元略減，今年上半年EPS為1.07元。
子公司信義開發方面，位於板橋「嘉和」案總銷30億元，預計11月起交屋，若全數於第4季交屋，可望挹注信義房屋今年營收約30億元，另一完銷建案板橋「嘉品」案，預計2024年下半年完工交屋，「新莊副都心」案預計今年第3季開案，2026年交屋。
大陸自建案上，成屋落成的無錫「山水嘉庭」案今年第2季交屋24套，累計交屋套數共333套，本季認列營收3.82億元，累計營收50.06億元。
信義房屋指出，大陸房地產業以高槓桿和高週轉操作下，中央不時推出房市監管政策，「三條紅線」讓超槓桿房企一夕崩解，房產資金出現斷鏈，信義品牌雖身處其中，但憑藉一向的穩健作風，資金相對寬裕，將藉由優質的成屋建築品質與產品定位，持續增強其轉介客戶之意願，穩定去化。
展望下半年，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前疫情已經逐漸受控，遞延買盤應該在第3季、第4季會緩步回流，但不會像去年一樣強勁；政策方面，儘管預售屋禁止換約還沒上路，但政策發酵下，投資客退場，雙北以外預售熱區買氣放緩。
曾敬德指出，目前多空的消息面呈現勢均力敵，但預期通膨仍相當強烈，因此支撐房市高檔盤整，今年房價上則未有太大下修機率，商用不動產、工業用地能見度還是很高，而先前受疫情影響最深的觀光型產品則已經落底，預期國境逐漸朝向開放後，飯店、店面觸底後可望等待復甦商機。
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