英緹生技、信標生醫 獲國科會審議通過進駐竹科

國科會今（11）日召開科學園區審議會第1次會議，會中通過英緹生物科技、信標生醫司等2案進駐新竹科學園區的竹北生醫園區，共計核准投資1.4億元。另備查5件廢止投資計畫案、20件增資案、2件增加產品及營業項目案，合計增資約73.42億元。

英緹生物科技投資金額0.7億元，主要產品為子宮內膜容受性檢測套組及服務、非侵入性胚胎著床前染色體檢測套組及服務、卵子品質檢測套組。

英緹生技是奎克公司的衍生公司，奎克公司於2012年成立於新竹生醫園區，專注開發快速、準確、可同時檢測多重基因標記之臨床分子檢測分析系統，應用於癌症、生殖醫學等臨床檢測。

著眼於普遍晚婚、遲孕及少子化趨勢，生殖醫學市場將快速成長，其中生殖醫學的診斷及檢測扮演關鍵角色，奎克公司分割其生殖醫學事業部成立本案公司，以專注於生殖醫學檢測應用產品發展。

英緹生技產品應用多重基因標記檢測系統，搭配自建基因數據庫及AI演算，可提高胚胎成功著床率及受精成功率，為不孕症患者帶來福音。

信標生醫投資金額0.7億元，主要產品為癌症早期篩檢套組。信標生醫也是奎克公司的衍生公司，立基於過去多年初步臨床驗證的多癌症早篩基因檢測產品OncoSweep，透過採集少量血液樣本，檢驗血液中多達100種的微小核糖核酸（micro RNA）生物標記，並使用奎克的NextAmp多重基因檢測平台及機器學習演算法進行數據分析，讓癌症早篩更為簡便而精準。

信標生醫產品為國人自主開發、可有效於臨床上使用的檢測工具，可望加速癌症早篩的普及化，帶動國內投資生技醫材產業意願，並吸引海外生物科技及醫材專家、學人回國，進而對台灣精準醫療相關產業未來發展帶來貢獻。