打破雞同鴨講？職場溝通要先搞清楚「這件事」
內圓外方、內方外圓、內方外方、內圓外圓。
溝通是一門藝術。
有時候要圓，有時候要方。
解說
不了解自己、也摸不清對方的個性，常常造成無效溝通，甚至反溝 通。人是複雜的動物，有時候方不是真的方（「外方內圓」），圓不是真的圓（「外圓內方」）。
當外方碰上外圓，外方的尖銳的「稜角」，對外圓而言，可能太尖銳，認為對方在指責自己。當外方遇上外方，對方 的「尖角」，則是剛好而已。
溝通是一門藝術，溝通欲有效，有時候要方，有時候要圓。
(本文摘錄自《思考圖譜：職場商場致勝祕笈》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)
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