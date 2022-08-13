打破雞同鴨講？職場溝通要先搞清楚「這件事」

內圓外方、內方外圓、內方外方、內圓外圓。

溝通是一門藝術。

有時候要圓，有時候要方。

圖/天下文化提供

解說

《思考圖譜：職場商場致勝祕笈》。圖/天下文化提供

不了解自己、也摸不清對方的個性，常常造成無效溝通，甚至反溝 通。人是複雜的動物，有時候方不是真的方（「外方內圓」），圓不是真的圓（「外圓內方」）。

當外方碰上外圓，外方的尖銳的「稜角」，對外圓而言，可能太尖銳，認為對方在指責自己。當外方遇上外方，對方 的「尖角」，則是剛好而已。

溝通是一門藝術，溝通欲有效，有時候要方，有時候要圓。

(本文摘錄自《思考圖譜：職場商場致勝祕笈》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)