貨櫃運價陷保衛戰？萬海：各地運價都不同

貨櫃運價陷保衛戰？萬海也強調，市場的傳聞只是針對深圳地區出口貨，其他港口收費根據市場狀況有不同收費，目前台灣出口到洛杉磯運價仍維持在正常市場水準6,300～6,500美元之間，台灣到到西雅圖約8,000美元。

貨櫃輪產業受到全球通膨壓力升溫，歐、美各大賣場庫存去化緩慢，導致SCFI指數8月以來跌幅擴大，這也代表市場已經開始出現巨大的變化，立即影響到現貨市場交易價格，大陸地區的物流業者急著砍價出清8月現貨艙位，大陸-美西線的現貨價格，跟上周五的上海航交所公布的牌價跌幅近兩成。

價差近兩成的遠東-美西線，上周五報價6,499美元，有些大陸貨攬喊出的現貨價格已經來到5千美元，續創去年10月以來新低。上海航交所上周五（5日）公布SCFI上海出口集裝箱運價指數，呈現跌點擴大連八周下跌的窘境，指數來到3739.72點，跌幅3.81%，改寫去年6月中旬以來新低。

物流業者也不諱言，不只是大陸出口美西線，近期的近洋線運價波動幅度也很大，像最熱門的南越區間航線，8月上半月每20呎櫃報940美元，下半月報價已經降到8字頭，而且這樣的跌幅還會持續，近洋線也有可能會急跌的走勢。

國內知名的貨櫃航商也表示，有不少大陸的物流業者壓寶今年7、8月的旺季效應，訂了許多貨櫃，由於時間急迫，再加上大陸的市場旺季不旺，貨量不足情況下，不少已經訂艙的貨攬，急著用低價把手中的艙位出清，貨櫃輪市場報價很混亂。

也因為大陸地區的物流業者，美西、美東線現貨艙位多，急著要出清這些貨櫃，造成市場波動加大，首當其衝是訂貨艙量大的貨運承攬業者，至於對於航商的衝擊已經開始，但還需要檢視業界減艙捍衛運價後續變化。