魚骨圖找原因、決策樹預測未來 這樣思考化繁為簡
魚頭：問題。
魚骨：主要原因。
大魚刺：主要原因。
中刺：次要原因。
小刺：細部原因。
解說
思考方向有兩大類：一個是分析過去，找出原因。一個是預知未來，制定對策。魚骨圖是一種發現問題「根本原因」的方法。透過分層拆解問題成因，抽絲剝繭，列出問題的主要原因、次要原因以及細部原因，進而提出改善策略，適用於品質管理。
A 1 和 A2：相互獨立，完全窮盡。
解說
決策樹與魚骨圖相反，是預先思考未來，分析各種可能性，無所不用其極地羅列各種與決策有關的變數，再分析這些變數的可能結果，模擬各種可能路徑，推演擬定下一步對策。例如，人工智能圍棋AlphaGo事先演算每一步棋的各種可能性，再進行比較，計算出最優策略。
(本文摘錄自《思考圖譜：職場商場致勝祕笈》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言