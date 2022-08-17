魚骨圖找原因、決策樹預測未來 這樣思考化繁為簡

魚頭：問題。

魚骨：主要原因。

大魚刺：主要原因。

中刺：次要原因。

小刺：細部原因。

解說

思考方向有兩大類：一個是分析過去，找出原因。一個是預知未來，制定對策。魚骨圖是一種發現問題「根本原因」的方法。透過分層拆解問題成因，抽絲剝繭，列出問題的主要原因、次要原因以及細部原因，進而提出改善策略，適用於品質管理。

圖/天下文化提供

A 1 和 A2：相互獨立，完全窮盡。

解說

《思考圖譜：職場商場致勝祕笈》。圖/天下文化提供

決策樹與魚骨圖相反，是預先思考未來，分析各種可能性，無所不用其極地羅列各種與決策有關的變數，再分析這些變數的可能結果，模擬各種可能路徑，推演擬定下一步對策。例如，人工智能圍棋AlphaGo事先演算每一步棋的各種可能性，再進行比較，計算出最優策略。

(本文摘錄自《思考圖譜：職場商場致勝祕笈》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)