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今天不想再加班了？一張圖幫你看懂職場時間分配
● 事有輕重緩急，力氣要用對地方。
● 優先處理：重要又緊急的事情。
● 最後處理：不重要又不緊急的事情。
「緊急& 不重要」、「不緊急& 重要」，要先處理哪一個？
解說
人的時間有限，依據80/20法則，我們應該將80％時間心力放在處理「重要的事情」，大多數人卻容易直覺性地被「急事」所控制。如果選 擇先做「緊急&不重要」，就會讓原本「不緊急&重要」的事情，往後拖延，最終變成「緊急&重要」，因而疲於奔命、總是被工作追著跑。
只要能依輕重緩急做好時間管理，絕對會有充足的時間，讓你在工作之餘還能享有娛樂。
● 關鍵少數（A+B+C）：占八成以上的影響力。
● 非關鍵多數（其他因素）：僅二成的影響力。
解說
影響成功的因素多不勝數，常讓人不知從何處著手。若將每項因素的影響比重大小進行排列，可發現前三項因素，竟擁有八成以上的重要性。
只要能夠掌握決定勝敗的「關鍵少數」，就可以解決絕大部分的問題，而不用耗費資源，處理其他的「非關鍵多數」。
(本文摘錄自《思考圖譜：職場商場致勝祕笈》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)
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