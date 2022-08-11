新光三越總座吳昕陽：不排除開中小型店鋪 經營彈性大

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
新光三越首座Outlet「SKM Park」今（11）日於高雄草衙道正式開幕。記者何秀玲／攝影
新光三越首座Outlet「SKM Park」今（11）日於高雄草衙道正式開幕。記者何秀玲／攝影

百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽今（11）日表示，今年6月至7月疫情趨緩，若和2019年疫情前相比，來客數雖有10%落差，但客人已養成一次購足習慣，客單價持續向上，業績更出現微幅正成長，有望達成今年830億元業績目標，成歷年新高紀錄，對疫後零售市場「滿有信心」。

此外，位於台北東區的「Diamond towers鑽石塔」，預計於今年底開幕，招商達九成以上，坪數約5,000多坪，將是全台新光三越最小型店鋪。對於展店想法，吳昕陽首度表示，之後有機會持續展店，不排除再開中小型店鋪，約1,500至2,000坪的商場經營彈性大。

新光三越首座Outlet「SKM Park」今日在高雄草衙道正式開幕，高雄市長陳其邁、吳昕陽以及新光三越董事長村上英之、SKM Park副董事長吳昕昌等人皆出席。

新光三越開完SKM Park後，展店腳步不停歇，緊接今年年底將開出台北東區的「Diamond towers鑽石塔」，預計今年年底開幕，招商已達九成以上。

吳昕陽透露，目前正評估下一個據點，全台都有在談，有機會希望持續展店。他更首度表示，Diamond towers商場坪數僅5,000多坪，未來不排除開中小型商場，坪數約1,500至2,000坪，和以往新光三越2萬至4萬多坪的經營完全不同，而且經營彈性，會比大型店舖更靈活。

他說，新光三越從百貨公司，接手「大魯閣草衙道購物中心」轉型為Outlet「SKM Park」，以垂直整合方式經營；只要有招商能力，相信台灣還有很多展店機會，甚至不同經營型態，給予不同名稱，就像Outlet以SKM Park為名，不是刻板的新光三越。

吳昕陽也談到通膨問題，他表示，以前會覺得通膨是隱憂，但現在看來，雖然商品例如名品等商品價格有調漲，但一般商品漲幅沒太大，台灣通膨沒有國外速度跑的這麼快，至少到今年年底前，物價都還會是穩定的。

新光三越首座Outlet「SKM Park」今（11）日於高雄草衙道正式開幕，左二起為新光三越總經理吳昕陽、高雄市長陳其邁、新光三越董事長村上英之。記者何秀玲／攝影
新光三越首座Outlet「SKM Park」今（11）日於高雄草衙道正式開幕，左二起為新光三越總經理吳昕陽、高雄市長陳其邁、新光三越董事長村上英之。記者何秀玲／攝影

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