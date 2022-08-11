阿聯酋航空啟動副機師招募計畫 邀專業人士加入

阿聯酋航空正式啟動副機師招募計畫，邀請符合阿聯酋航空在安全、技術及顧客體驗等各方面要求的專業人士，加入由空中巴士A380和波音777客機為核心組成的全球最大寬體機隊。成功入選者將有機會透過阿聯酋航空不斷拓展的全球飛行網絡與寬體客機機隊，持續向職涯高峰攀升並享受充滿活力的杜拜生活。

藉由阿聯酋航空綿密的全球飛行網絡，飛行員將駕駛世界上最新穎和現代化的機隊，橫跨六大洲飛往140個城市。目前，阿聯酋航空共擁有265架空中巴士及波音飛機，隨著阿聯酋航空不斷投資、更新機隊，飛行員未來也將有機會駕駛波音787-9夢幻客機、波音777-Xs以及A350-900s。

此外，阿聯酋航空的飛行員將與技術純熟的教練，一同在公司特別設計的環境中完成培訓；培訓設施包括領先業界的10組A380及波音777飛行模擬器。隨著阿聯酋航空業務持續成長，也為副機師們提供更豐富的職涯發展性，讓副機師有機會晉升為機師、技術飛行員、標準考核機師、考官及教官。

阿聯酋航空提供優渥的薪資、住宿與教育津貼、醫療保險與牙醫給付，讓飛行員與家人享有自在充實的生活。此外，阿聯酋航空員工亦享有旅行及貨運優惠，可為親朋好友兌換阿聯酋航空全球機票，更可憑阿聯酋航空白金卡，於杜拜及全球數千家零售商店與購物中心享有系列優惠。

飛行員可使用阿聯酋航空先進的排班系統，爭取希望執飛的航班及目的地，好在特殊節日安排與親人共度美好時光。阿聯酋航空亦提供專車接送，機組人員僅須於阿聯酋航空總部辦理登記，即可在工作日便利地往返住家與機場。