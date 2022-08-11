政府對外開放資料 專家：應提升品質

「政府若能將統一格式的資料對外開放，並放寬授權，可以讓民間與政府充分合作！」天氣風險公司總經理彭啟明11日在「開放政府國家行動方案」研討會表示，希望我國政府能效仿荷蘭，以統計局蒐集各部會資料，並將資料以高速運算統一格式、整理後，對民間開放授權，民間就更可以幫助政府。

申請下載精準數據

國家高速網路與計算中心組長施奕良表示，公部門、學界透過研究或調查蒐集巨量的資料，但要如何處理就是學問，國網中心就是透過高速計算，將網格、圖資數值計算後，讓這些資料透過好的API（應用程式介面）進行下載，使用者只要透過申請，甚至未來只要進入網站就可以下載。

國家高速網路與計算中心副研究員杜國銘則以內政部DTM（數值地形模型）加值服務應用平台為例說，從2016年開始內政部就有處理解析度20公尺的數值資料，現在也能開放使用者下載，精確度更高的5米以下資料，只要說明用途，申請經審核同意後獲得金鑰也可以使用。

高精地圖九月解鎖

他指出，國網中心在其中協助演算法的設計與開發，DTM資料對於國土空間3D化、地形模型數值分析會有更方便的應用。地政司衛星測量中心組長吳俊毅則指出，內政部的高精度地圖將於9月開放政府機關使用，明年希望能應用到產業界，主要可以用在無人車、智慧道路、道路號誌數位圖資等應用。

吳俊毅說明，高精度地圖的資料含有OpenDRIVE、Autowave等檔案格式，可以讓自駕車在駕駛、模擬時精準感應周圍物件，公路總局也有跟高精地圖合作，在道路坑洞辨識、號誌校正上，因為精準度高，都能發揮不錯的功用。

因應氣候變遷

國家災害防治中心研究員劉子明則介紹TCCIP（臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台）說，這套系統蒐集氣象局、水利署、台電等2千多個觀測站資料，加上全球尺度的資料透過高速運算強化精準度，未來也會透過分級資料下載模式，讓不同使用者都能獲得台灣的氣候資料，進行防災、氣候變遷模式預估等不同應用。

天氣風險公司總經理、同時身為行政院開放政府國家行動方案共同召集人的彭啟明說，他認為政府資料公開應該要立法規範，「雖然意見與數位政委唐鳳不同，」但他以荷蘭為例，資料交由統計局整理，有良好保存環境，且能幫民間整理統一格式，收取小額費用，就能讓民間獲得高品質資料。

加速資料開放整合

他還用以色列民間公司為例，這家公司就是以販賣自己觀測的淹水資料，作為商業營運的模式。彭啟明說，政府把資料整理好、統一格式，就能讓民間、政府跨部門有更多運用，希望未來數位發展部成立後，能加速資料開放、整合的趨勢。

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