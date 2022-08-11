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預售屋實登後愈漲愈兇？ 北市行政區新建案一年漲逾12萬
據住展雜誌統計，台北市今年來每月新建案平均開價都改寫歷史新高，7月新建案平均開價已漲至每坪約118.3萬元，再次締造新猷；若與預售屋實價登錄上路前相比（2021年6月），則新建案平均每坪開價上漲12.5萬元、漲幅約11.18%。不僅如此，北市12個行政區中，更有高達8區新建案平均每坪開價突破百萬元。
住展雜誌研發長何世昌表示，原本外界預期預售屋實價登錄上路後，建案開高價的氣焰會獲得抑制，但結果證實事與願違，預售屋實登成為高成交價的官方認證，更給了業者開高價的勇氣，價格仍在節節攀高當中。
住展雜誌統計顯示， 台北市12個行政區今年1至7月新建案平均開價，共有信義、大安、中正、大同、中山、松山、士林與南港等8個行政區平均每坪開價破百萬元，僅剩萬華、北投、內湖與文山等4個行政區平均每坪開價低於百萬，顯示平價區數量正在縮減當中。
北市平均開價最高的前三個行政區，信義區以每坪開價163萬元居冠，其次為松山區的每坪159.9萬元，大安區竟落居第三，平均每坪開價約157.4萬元。
另，今年前7個月建案開價漲幅最大的前三名行政區，依序為大同（15.3％）、南港（11.5％）、松山（10.4％），開價唯一下跌的區域是內湖，跌幅約0.1％。
何世昌進一步指出，雖然北市仍有4個行政區建案平均每坪開價低於百萬元以下，但這些行政區內開價見百萬元的建案卻日益常見，在房價持續走升的環境下，台北市平價的購屋區恐將越來越少。
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