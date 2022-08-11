水湳經貿來勢洶洶！ 預售案8字頭擠進十大豪宅榜

台中水湳經貿園區繼中央公園、中台灣電影中心完工，綠美圖也預計今年底完工，當地新案挾豐沛公建紅利紛紛締造高價。其中預售案「豐邑PARK ONE」，實價揭露16樓戶以每坪80.2萬元成交，擠進今年上半年台中十大豪宅，也是七期外首度站上8字頭的豪宅社區。

台灣房屋集團根據實價登錄資料，依社區最高成交單價排序，彙整2022年上半年，總價逾4000萬元的台中十大豪宅社區排行榜，榜單依舊呈現七期橫掃的局面，市政路公園首排的預售案「惟上」，以單價88.3萬元登上王座。

同樣位在七期的預售案「豐蒔」，則以86萬元緊追在後；目前台中最高的住宅大樓「聯聚瑞和大廈」，憑藉高樓層戶別拆算車位後單坪85.4萬元奪下季軍，同時也是上半年單價最高的成屋豪宅。

不過七期並未全面壟斷榜單，因為經貿園區「豐邑PARK ONE」，靠著80.2萬元的高單價卡位第六名，成為榜上唯一的非七期豪宅。

台灣房屋經貿中清特許加盟店店長廖志遠表示，「豐邑PARK ONE」位處經貿園區最核心的文商段，水湳文商段土地容積率高，近年成交價幾乎都在一坪200萬元以上，不遜七期，所以新案價格也直追七期。

除了豐邑之外，文商段還有寶輝、精銳等知名建商磨刀霍霍，之後推案銷售，單價上攻8字頭的機會也很大，因此等到水湳經貿園區大舉推案，七期長期獨霸排行榜的局面，恐怕將面臨經貿園區挑戰。

雖然水湳經貿園區強勢崛起，但七期目前的領先地位仍難以動搖，七期不僅包辦豪宅榜的前五名，七到十名的「寶輝SKY TOWER」、「泉宇雲鼎」、「寶輝秋紅谷」及「鉑金愛悅」，也全數位在七期，顯示七期在台中首席豪宅聚落的競爭上，依然底氣十足。

陳定中指出，七期是現今台中最繁華的蛋黃市中心，且當地的公園綠地眾多，不論是生活機能還是居住環境，都深受層峰客群的青睞，且近年台中各地的高總價新案，規劃坪數都吹起精簡風，唯有七期仍能撐住百坪以上的大戶市場，所以指標地位短期內不易撼動。

由於七期的開發已臻完善，近年土地資源漸稀，精華區地價動輒2、3百萬元，大舉推升了七期預售新案的房價水位，因此本次入榜的豪宅社區，半數均為七期預售新案。