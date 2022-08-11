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富佳康傳銷變更營業所、違反傳銷法 公平會開罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會表示，富佳康國際事業股份有限公司從事多層次傳銷，變更營業所，未於實施前依法向該會報備，違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定；且與傳銷商締結之書面參加契約，未包括傳銷制度、多層次傳銷相關法令、傳銷商違約事由及處理方式，以及有第15條第1項特定違約事由或其他可歸責於傳銷商之事由者，傳銷商提出退貨之處理方式等法定應記載事項，違反多層次傳銷管理法第14條第1款、第2款及第4款規定，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，經查，富佳康公司109年12月新增台北市營業所，該營業所復於110年3月搬遷至新北市，與該公司報備營業所僅有台中一間不同，已違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定。

另經公平會調查，該公司交付傳銷商參加契約中未載列傳銷制度、多層次傳銷相關法令、傳銷商違約事由及處理方式等法定應記載事項，與多層次傳銷管理法相關規定不符，已違反多層次傳銷管理法第14條規定。

公平會提醒傳銷事業變更營業所，除依法須事先報備外，於交付參加契約予傳銷商時，契約內容也必須符合多層次傳銷管理法相關規定，才能充分告知並保障傳銷商的法定權利義務。

公平會

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