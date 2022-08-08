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國揚攻廠辦 斥資12.56億元取得新北市中和區12筆土地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

國揚（2505）集團今（8）日公告，以每坪土地單價75萬元、總價約12.56億元，取得新北市中和區中原段258地號等12筆土地，國揚指出，看準台商回流後產業擴廠需求仍大，該塊土地將規劃做廠辦，預計下半年持續整合，且該土地「進可攻、退可守」可朝大面積開發或單獨興建皆可。

國揚今公告子公司神揚建設預計與其他三家公司共同投資開發取得新北市中和區中原段258地號等20筆土地，投資比例為神揚建設40%，其他公司60%，目前已取得的12筆土地，共1,674.96坪，總金額達12.56億元，換算每坪約75萬元。

國揚指出，以現階段來說，住宅市場灰犀牛較多，包括央行的選擇性信用管制、內政部平均地權條例等打房措施都是瞄準住宅市場，而商用不動產則較不受影響；再來，由於近十年無釋出過多新廠辦，不少老舊廠辦已經不符合現今的要求與規格，又或是智能化的運用，國揚看準廠辦、商辦市場需求仍大，因此在風控考量下，未來三到五年集團推案重心將以商辦、廠辦市場為主，比重初估將提高到六成。

國揚目前手中還有內湖、三重、土城、新店、高雄亞灣特貿、汐止廠辦案，加上此次取得的新北市中和區土地，未來共有七大商辦、廠辦案，未來三到五年將陸續推出，推案量挑戰500億元以上。

國揚手中北市內湖商辦案已動工、總銷初估約70億元；三重廠辦案預計今年第4季拿到建照後開工、總銷約40億至50億元；土城案目前正走都更程序中，全案總銷上看100億元，新店案預計2023年第1季取得建照，全案規劃一棟廠辦大樓、一棟住宅大樓，汐止廠辦案初估總銷80億元，最快明年下半年推出。

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