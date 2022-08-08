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長榮海運落實環保與減碳目標 取得溫室氣體盤查雙認證

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
長榮海運以「綠色地球的守護者」自許，應用最新環保科技，建造最佳燃油效率，符合「國際海事組織」新船能效設計指數規範的船舶。圖／長榮海運提供
長榮海運以「綠色地球的守護者」自許，應用最新環保科技，建造最佳燃油效率，符合「國際海事組織」新船能效設計指數規範的船舶。圖／長榮海運提供

為落實環保政策與減碳目標，長榮海運（2603）已完成全球營運船隊、國內所屬辦公大樓及貨櫃集散場之溫室氣體盤查，並於7月下旬通過「英國標準協會」(BSI)查驗，本次除了取得「國際標準組織」ISO14064-1:2018證書外，並獲得「溫室氣體盤查議定書」(GHG Protocol)的認證。

因應氣候變遷衝擊及國際社會對永續議題的關注，各國政府相繼提出減碳目標，金管會亦於今年3月啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求企業分階段揭露溫室氣體盤查資訊。其中，資本額100億元以上的上市櫃公司須於明(2023)年完成母公司盤查，2024年取得第三方查證。另外，合併報表子公司的盤查與驗證則須分別於2025及2027年完成。

長榮海運遵循主管機關相關法令規範，並為滿足客戶與其他利害關係人對碳排資訊之需求，因此在碳盤查及碳足跡平台的規劃上，特別成立專責「溫室氣體盤查推動小組」，進行溫室氣體盤查及推動減碳相關作業。經嚴格盤查與驗證後，本公司已於今年7月完成母公司各範疇及子公司營運船隊的溫室氣體盤查，並取得ISO 14064-1:2018及GHG Protocol雙認證，超前法規要求時程。

長榮海運以「綠色地球的守護者」自許，應用最新環保科技，建造最佳燃油效率，符合「國際海事組織」新船能效設計指數(Energy Efficiency Design Index，EEDI)規範的船舶，持續進行船隊汰舊換新，目前營運的船舶有八成船齡低於10 年，以高效率的優質船隊提供較低能耗的運輸服務。另配合營運規劃，本公司投資的高雄港第七貨櫃中心預計明年中啟用後，將可逐步取代現行第四及第五貨櫃中心分隔兩地的作業模式，有效降低二個碼頭之間轉運櫃的拖運需求及排碳量。

為落實永續航運的承諾，長榮秉持一貫的環保理念，訂定具體的減碳目標，以2008年船隊二氧化碳排放數據為基準，規劃在2030年將平均每只20呎貨櫃運送每1公里的排放率減少50%，較「國際海事組織」(IMO)要求航商降低40%的標準提高10%，2050年進一步減少至70%，並在排放總量方面減少50%。

展望未來，長榮海運將持續落實各項環保措施，定期揭露溫室氣體盤查結果，並逐年檢視節能減碳成效，以期在2050年之前達成碳中和的目標。若未來航運科技及清潔動力能源研發出現突破性進展，本公司也將致力於實現零碳排的營運願景。

長榮海運 減碳 氣候變遷 碳排放

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