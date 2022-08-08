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台塑、王長庚信託攜手臻佶祥 力推「惜食與續食分享」

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台塑企業暨王長庚公益信託致力推動惜食及續食，今年再度贊助臻佶祥協會348 萬元，成立「食物銀行共享園區-花蓮站」。圖／台塑提供
台塑企業暨王長庚公益信託致力推動惜食及續食，今年再度贊助臻佶祥協會348 萬元，成立「食物銀行共享園區-花蓮站」。圖／台塑提供

台塑企業暨王長庚公益信託致力推動惜食及續食，今年再度贊助臻佶祥協會348萬元，今（8）日為「食物銀行共享園區-花蓮站」開幕式，由台塑企業總管理處林振添協理代表出席，並進行揭幕儀式。希望藉此呼籲大家一起關懷弱勢，並推廣惜食及續食分享的理念。

依照國際糧農組織（FAO）統計指出，全球每年浪費掉的食物高達生產量的三分之一，而為了處理這些剩食，還會增加額外的碳排放量。台塑企業常務委員、王長庚公益信託主任委員王瑞瑜小姐認為，地球的資源有限，食物浪費不但造成經濟損失，也加劇氣候暖化的危機，若能透過推動惜食、續食，不但是將資源有效利用的具體做法之一，還可協助弱勢民眾得以溫飽。

因此2019年先與「臻佶祥社會服務協會」合作，透過贊助「惜食中途島」設施設備262萬元，擴大該會處理善心物資之量能，再媒合其將食材轉發至無家者服務單位，讓資源更長期有效被利用。

而在2020年，為了進一步協助無家者自立，與「芒草心慈善協會」合作成立北部地區第一個「女性收容據點-潭馨園」，2021年更擴大與「人生百味文化建構協會」合作成立該會第一個「男性收容據點-百味家屋」，輔導及培力無家者達到就業與租屋的目標。

2021年也進一步贊助台北「食物銀行共享園區」415萬元，支持臻佶祥協會擴大食物銀行的資源整合。尤其近二年多疫情肆虐，許多家庭因經濟活動緊縮而停班、失業，再加上國際情勢動盪、氣候變遷等議題，不但帶動原物料價格飆漲，更加劇通貨膨脹與民生物價高漲，對弱勢族群而言更是雪上加霜，這時食物銀行即成為弱勢家庭、獨居長者及無家者補充基本生活物資的主要來源。

為服務更多弱勢家庭，也推廣惜食及續食觀念，2022年再度贊助348萬元，協助臻佶祥協會成立「食物銀行共享園區-花蓮站」，希望能將服務範圍擴大至東部偏鄉，期能有效運用慈善物資，協助中小型機構、學校、社區及部落等。預計每年可服務6,000人次，減少近500公噸物資浪費，達到「環保及助人」之目的。

台塑企業暨王長庚公益信託於2002年由台塑企業創辦人王永慶成立，秉持著「取之於社會、用之於社會」的宗旨回饋社會。成立至今持續與政府和其他民間團體合作，在花蓮除與臻佶祥協會合作設立「食物銀行」外，為了讓花蓮的國小學童有機會直接與美國人學習英語，認識及體驗多元文化，也同時增進國民外交，因此長期推動「偏遠地區英語能力提升計畫」，從2018年起至2021年合計捐贈2,400萬，累積受益10,502人次。

此外，台塑企業暨王長庚公益信託為了照顧全台各地有需要的弱勢民眾，更因地制宜的依照當地需求規劃不同的專案，包含「國中技藝教育扎根計畫」、「無家者服務計畫」、「失親兒助學金計畫(協助單親或父母雙亡家庭兒少穩定就學)」、「弱勢家庭國中生營養早餐計畫(和偏鄉國中合作提供早餐協助弱勢學生可以專注學習)」及「早療服務成效提升計畫」等項目，致力於使生活周遭有需要的族群皆能獲得妥適照顧，把愛擴散到更多角落。

食物銀行 台塑

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