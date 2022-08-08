全球最大風電商 沃旭CEO來台為哪樁？

亞太區最大離岸風場運維中心8月2日啟用，肩負大彰化離岸風場四風場共2.4 GW裝置容量營運維護，沃旭全球執行長麥滋尼博為此首訪亞洲，分享建置離岸風電的經驗與建議。

台灣最大離岸風電開發商沃旭能源，座落台中港的離岸風場運維中心8月2日正式啟用。推動台灣能源轉型的行政院副院長沈榮津親臨剪綵。此中心將負責大彰化四座離岸風場共2.4GW裝置容量所有營運維護作業，時間長達30年。

全力衝刺2025離岸風電裝置容量5.6GW

沈榮津表示，我國離岸風電從風場開發、風機架設到運維中心，象徵產業發展趨於成熟與在地化。今年年底前，台灣將完成累計約200座的離岸風機，要全力衝刺2025年離岸風電裝置容量5.6GW的目標。

沈榮津口中的200座離岸風機中，光是沃旭就占了一半以上，台灣能源轉型途中，沃旭扮演關鍵要角。

沃旭離岸風場運維中心首度跨足亞洲，落腳台灣，沃旭能源全球執行長麥滋尼博（Mads Nipper）特別重視，疫情間仍以商務泡泡模式出席台灣啟用典禮。「我們非常重視台灣，不僅是沃旭全球在歐洲以外進入亞太市場第一個國家，希望成為台灣發展綠能最重要的伙伴，協助台灣在亞太市場扮演領頭羊角色。」

三建言，盼提升台灣競爭力

只是，2025年台灣再生能源若要順利達標能源占比20%，以目前離岸風電與太陽能光電進度看來，挑戰不小。對此，麥滋尼博訪台提三建言。

第一，風場建置容量再提升。

目前新風場開發規模設定為500MW，建議再增100MW。除藉由經濟規模提高競爭力，也有助再生能源價格競爭力。

例如，大彰化東南及西南第一階段離岸風場及大彰化西南第二階段及西北離岸風場，前者900MW，後者920MW的裝置容量規模，這樣的風場裝置容量就是比較適合、落實能源轉型目標的容量。

沃旭7月初在英國拿下的案子，單一風場就達到2.8GW的規模，麥滋尼博表示，「達到經濟規模，不論是對供應鏈或客戶都有利。」若以英、美開發案來看，規模大都在1.2GW至1.7GW間，才具備優勢。

第二，希望在地供應鏈發展能更彈性。

麥滋尼博指出，台灣有潛力建立出口產業鏈，沃旭願意協助在地供應鏈發展，但應該逐步建立。目前阻力是供應鏈廠商無法成功完成被賦予的使命，沃旭仍持續與政府溝通。

麥滋尼博話說得含蓄。業者透露，受限於技術、學習曲線，並非所有項目都能步調一致達到期待標準。沃旭為協助在地供應鏈落地，以西門子歌美颯預計交付的111座風機，沃旭要求其加速在台中港建置風機機艙組裝廠，作為推動在地化的額外項目。

麥滋尼博舉台灣引以為傲的半導體產業為例，表示產業發展過程，供應鏈能借助區域或全球供應商的力量，共同來推動產業的成熟，這模式能讓離岸風電作為借鏡。

第三，發展多樣再生能源的方向。

麥滋尼博表示，與政府溝通過程中，也提過發展再生氫能可能，很多產業，如重工業、重件運輸、航運業等，沒辦法直接使用離岸風電。這也是未來台灣落實再生能源與永續需要考慮的方向。

沃旭積極部署的除了耗資超過6億元建置的離岸風場運維中心，也打造全球首艘客製化台灣籍運維作業船（Service Operation Vessel，SOV），運維作業船投資超過10億元。

麥滋尼博自豪說，沃旭是全球最大的離岸風電開發廠，規模是第二大開發商的兩倍大，其他市場經驗讓沃旭知道在開發的過程中如何達到最好的經濟效益。

（本文出自2022.8.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）