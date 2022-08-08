北市節能家電汰換補助 即日起增加臨櫃申辦

為全面提升北市住宅設備用電效率及鼓勵民眾汰換節能家電，台北市環保局今年特別編列預算辦理住宅汰換節能家電補助，因民眾申辦踴躍，即（8）日起除既有的線上與郵寄申請管道外，新增臨櫃申辦方式及專線服務電話，臨櫃申辦服務據點共12處，提供民眾更多元便捷的申辦選擇。

台北市於今(2022)年7月18日公告「住宅汰換節能家電補助」，只要是用電地址位於北市轄內之家庭住宅，自2022年7月18日至2022年11月30日期間，汰購節能冷氣或冰箱（限定能源效率1級），每臺可申請新台幣3,000元補助，每一申請人最多可申請五台，經費有限，額滿為止。

環保局說明，即日起申辦補助方式有臨櫃、網路及郵寄等三種，申請補助所需文件，務必要備妥廢四機聯單正本、載明新機型號之發票影本、近一期電費單等相關文件，相關申請表單及所需文件資訊可至臺北市政府智慧節電網之最新消息下載，如有相關問題可撥打專線服務電話（市話請撥 0800-661-668，手機請撥 02-8978-8816），臨櫃申辦地點於每一行政區各有一處。

環保局指出，台北市溫室氣體排放量約74%來自住商部門，當中又以電力使用造成間接溫室氣體排放為大宗，其中住宅部門用電占全市用電37%，另根據「IEA全球能源部門2050淨零排放路徑關鍵策略報告」，有8%的減碳量是來自行為改變與資源使用效率的提升。因此北市府鼓勵民眾在汰購節能家電，除降低電費負擔，也能減少能源過度使用、落實減碳行動，讓北市住宅設備用電效率全面升級，逐步落實深度減碳，邁向2050淨零台北。