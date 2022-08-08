萊爾富攜特爾電力建電動車快充站 預計導入50間門市

萊爾富宣布與北基國際（8927）旗下三地能源子公司「特爾電力」攜手建置100kW電動車快充站，雙方合作的第一站也於今（8）日在萊爾富宜蘭隘城店開始正式營運。萊爾富表示，為提供超商顧客更完善且便利的全綠電充電生活圈，另一方面也能滿足電動車車主的用電與充電需求。未來，預計將在全台50間萊爾富完成建置電動車快充站服務。

特爾電力的充電站共可分為三種規格，分別為7kW AC慢充（每小時充電度數可續航40公里）、200kW DC快充（10分鐘續航200公里），以及100kW的DC快充（10分鐘續航100公里），考量超商便利與地緣等消費特性，雙方合作首站於萊爾富宜蘭隘城店建置100kW電動車快充站，每站至少配置一樁二槍，包括CCS1 與 CCS2 各一支充電槍，且適用台灣各大品牌CCS電動車。

萊爾富表示，為迎接疫後暑假的報復性出遊熱潮，以及滿足車主自駕出遊快速充電的需求，首度攜手特爾電力選在國道五號蘇澳交流道附近的萊爾富宜蘭隘城店開設第一個電動車快充站點。位於國道五號蘇澳交流道的萊爾富宜蘭隘城店，不僅是南北往來車輛必經的重要據點，藉由與特爾電力攜手建置100kW電動車快充站，讓車主在萊爾富休憩購物，補充精神糧食的同時，也能順便幫車子充電，且短短10分鐘的充電時間，就能讓車子的動力行駛100公里，相當於能從宜蘭蘇澳一路開到桃園火車站的距離，車主只要在超商喝一杯咖啡的時間，車子就能充好電。

為歡慶萊爾富宜蘭隘城店首站快充站上線，即日起，消費者至特爾電力全台任一站點充電滿300元，即可透過特爾電力官方LINE@帳號（@evtail）憑充電紀錄截圖，獲得限量萊爾富優惠商品券乙張與特爾電力充電金100元，數量有限，送完為止。