1996年台海危機為何房市爆50萬棟天量？專家揭原因

中共上周起在台灣周邊軍演「鎖台」，許多人聯想到1996年飛彈危機，覺得房市可能不妙。但翻開官方統計數據，1996年買賣移轉棟數達508,748棟，創下有史以來最高紀錄，1995年與1997年也分別創下史上第二高及第三高紀錄。

為何當年中共武力威嚇台灣，形勢緊張，高資產族掀起一波移民潮，房市交易量卻不減反增？

熟悉房市變化、著有「房市激盪五十年」的宏大估價師事務所所長卓輝華表示，主要是那幾年房價有感下跌，帶動剛性需求增加，因此交易量反而增加。

不過，他說，當年的房價下跌和飛彈危機沒有太大關係，當年房價下跌主要有兩個原因：

第一，由於1980年代房價漲太快，政府從1989年開始打房，全台除了台北市小跌一下即回穩外，其他外縣市都是一路走跌，中南部尤其明顯，到1995年時，平均跌幅多達二到三成。

第二，1991年政府開始容積率管制，建商為避免已購土地，因容積管制損失可售面積，紛紛搶建，結果在短時間內大批建物落成，市場明顯供過於求，加速房價下修，而且回漲不易。

卓輝華表示，就在這兩大因素下，加上1990年前後，戰後嬰兒潮世代正好來到40歲到45歲，正值最具購屋力的黃金年代，而房價供給多，房價又下跌，剛性需求積極買房，因此造就一年50萬棟交易的驚人紀錄。