長榮航空攜全家推十款美食 在家品嚐機上餐

長榮航空（2618）與全家（5903）便利商店首度跨界合作，推出4°C冷藏鮮食、經典冷凍機上餐食、機上餐包及米果等10款聯名餐點，讓民眾即日起在「全家」4,000多間店舖，就可以品嚐到各種世界特色美食及機上餐；7月26日前於「全家」購買指定長榮聯名商品，還有機會抽到日本不限航點經濟艙來回雙人機票，到國外享用美食。

長榮航空服務品本部副總陳啟弘表示，長榮航空開航30餘年，對於機上餐點的要求極為嚴謹，使用過的主餐樣式逾6萬道以上，滿足各國旅客不同的需求，並曾獲得Skytrax最佳經濟艙餐點的肯定。此次與「全家」合作的每一項美食，嚴選的過程及品質要求均比照機上餐點的規格，歷經一年半的籌備期，才開發出想要呈現給消費者的產品。

「全家」鮮食OMO整合部黃正田部長表示，近年主打品牌聯名策略奏效，也帶動微波主食業績大幅成長，聯名鮮食在去年度創下13億的銷售佳績，咖哩類產品更穩坐微波主食銷售排行榜前3名，一年熱銷近300萬份，排列起來超過600公里，比61條忠孝東路還要長。此次「全家」與長榮航空深度攜手合作，以日、印、泰三國代表性咖哩為主題，共同研發四款咖哩商品；同時推出四款機上餐點以冷凍餐盒形式販售，不僅看好冷凍商品的需求高漲，同時滿足民眾宅居下的「味」出國需求。

長榮航空與全家便利商店聯名的冷凍類機上餐，精選過去曾提供機上旅客深受好評的餐點，「雞肉奶油斜切筆管麵」為機上兒童餐熱門口味，高湯熬煮的濃郁白醬，搭配鮮蔬南瓜與櫛瓜，營養滿分；日本航線專屬的「日式照燒雞肉飯」，以秘製照燒醬醃漬雞腿肉，香氣濃郁；此外還有經典的「酸甜魚柳時蔬飯」與「經典美式烤洋芋」，搭配熱門的機上維也納奶油餐包及商務艙菓鋪の物語米果隨手包供民眾作為點心選擇，一秒勾起搭機出國的美好記憶。

此次聯名推出的4道4°C冷藏鮮食，則以泰式、印度、日式咖哩為設計理念，包括有咖哩之王美譽的「泰式瑪莎曼牛肉咖哩飯」，加入溫潤的洋蔥醬提味，搭配鬆軟馬鈴薯塊及軟嫩牛肉片；「泰式綠咖哩嫩雞燴麵」使用超人氣泰國COCK青咖哩為基底，加入椰漿增添濃郁滑順口感，搭配醃漬嫩烤雞胸肉片及馬鈴薯塊，吃得到正統泰式微辣微甜的風味。除主食外，另外2款咖哩風味輕食包括印度風味捲餅「印度庫瑪咖哩鷹嘴豆泥握沙拉」，使用印度庫瑪咖哩醬，搭配鷹嘴豆泥與蔬菜；「日式咖哩漢堡排堡」以特製日式咖哩醬，搭配手打漢堡排、焦香甘甜的洋蔥絲與起司片，口感豐富。

長榮航空與全家便利商店為了慶賀首次聯名商品上架，將送出5組日本不限航點經濟艙來回雙人機票，讓民眾在邊境解封後快樂出國旅遊，即日起至7月26日止，凡於「全家」購買指定長榮聯名商品就能獲得一次抽獎機會，於結帳當下出示「全家」會員條碼或提供會員電話號碼，即可自動完成抽獎登錄，每位會員限一次中獎機會。

長榮航空與「全家」聯名以 「用味蕾探索旅行，世界美食在全家」為發想，透過長榮航空飛航世界各航點，到各國品嚐特色料理，讓民眾不用飛出國也能享受世界美食及機上餐食，未來也會再合作推出更多不同主題的聯名食品，現在就到全家便利商店重溫旅行的滋味，替未來搭機出國旅遊提前暖身！