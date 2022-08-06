2022金質旅遊獲獎名單出爐 創新旅行社奪「雙鐵」、「文化」雙大獎

一年一度旅行業盛典「2022金質旅遊」獲獎名單正式出爐，由中華民國旅行業品質保障協會主辦的金質旅遊被譽為「旅行業界奧斯卡獎」，每年都吸引眾多優秀業者參與競賽。今年競賽行程共分為國民旅遊和入境旅遊等兩大類別，分別由各界資深專業的評審選出。今年創新旅行社推出「旗尾糖鐵黃金歲月 x 鐵馬走讀百年客庄三日」及「海岸山脈的聲音 x 大地的恩惠 x 原民餐桌三日」，榮獲2022金質旅遊「低碳雙鐵組」與「金質文化組」二項大獎殊榮

「旗尾糖鐵黃金歲月 x 鐵馬走讀百年客庄三日」行程特色充分表達美濃客庄特色並搭配高鐵與哈馬星鐵道文化園區及旗山糖鐵故事館，雙鐵主題並以美濃客庄鐵馬輕騎田野趣漫遊茂林自行車路線旗美段，充分體現低碳雙鐵旅遊的精神，除獲得「低碳雙鐵組」評審肯定，也受客家委員會邀請參加今年台北國際旅展推廣客庄旅遊。

而「海岸山脈的聲音 x 大地的恩惠 x 原民餐桌三日」則選定花蓮原民部落文化為主題，以豐富部落體驗部落咖啡、阿美族文化發源地奇美部落探訪傳統茅草家屋與太巴塱部落享用全台唯一紅糯米野菜餐桌，發掘出原鄉文化體驗特色入選「金質文化組」獎項。

創新旅行社副總傅昱杰表示，感謝評審肯定，對於得獎的行程有信心能給旅客百分之百的滿意，也對於即將開放的旅遊市場復甦有信心，公司推出的國內旅遊行程朝向深度在地體驗發展，也致力發掘出不一樣的創新行程，精彩豐富程度絲毫不輸給國外。董事長李奇嶽表示，旗下各事業體不畏疫情影響，喜事連連，本月除榮獲金質旅遊雙大獎外，創新也看好疫後旅遊市場恢復，著手進行新北市林口開設門市擴大旅行業務。而DoMo品牌也順利取得股票代號7622，預計於本月21日登錄證券櫃買中心創櫃版，可以說是三喜臨門。

中華民國旅行業品質保障協會為改善旅遊市場惡性削價競爭之棘手問題，從推出優質化產品的角度出發，致力開發更優質且具競爭力的旅遊行程，自2012年起，每年舉辦『金質旅遊行程選拔』活動，迄今已邁入第11個年頭，其間主管機關交通部觀光局大力支持本項活動，造福旅行社及旅遊消費者，此獎項也被稱為旅行業的奧斯卡。