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徐旭東：外面飛彈在飛 台灣人善於面對各種情況很了不起

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東集團董事長徐旭東(中左)今日出席「遠東建築獎—古蹟參訪月」首場「歷史建築講堂」與大龍峒保安宮及臺北市孔廟的導覽走讀。圖/嚴雅芳攝影
遠東集團董事長徐旭東(中左)今日出席「遠東建築獎—古蹟參訪月」首場「歷史建築講堂」與大龍峒保安宮及臺北市孔廟的導覽走讀。圖/嚴雅芳攝影

遠東集團董事長徐旭東今（6）日出席「遠東建築獎—古蹟參訪月」首場「歷史建築講堂」與大龍峒保安宮及臺北市孔廟的導覽走讀，徐旭東表示，某個角度來說，台灣實在很了不起，外面飛彈在飛，我們還能在這欣賞文化古蹟，面對各種情況都可以繼續。他也呼籲，疫情趨緩後，大家應該多去觀光，往外走，尤其台灣文化歷史古蹟很有深度，是很棒的觀光景點。

徐旭東與遠百總經理徐雪芳於今日下午連袂出席活動，徐旭東表示，遠東建築獎雖然致力於提升城市景觀與建築文化，但建築文化不是高高在上的，因此開始嘗試舉辦古蹟參訪這個活動，希望大家多了解在地城市歷史。徐旭東並同時預告，遠東建築獎活動接下來9月份將邀集知名歷史建築專家學者舉辦論壇，明年將移師到新北市板橋的林家花園舉辦歷史建築學堂與導覽。

遠東建築獎2022年除了舉辦相關論壇，為推廣建築文化，於8月間首度舉辦「古蹟參訪月」，由座落於文風丕盛大龍峒老街裡的臺北市孔廟與擁有250多年歷史的大龍峒保安宮擔綱，為遠東建築獎古蹟參訪系列活動首站。儘管昔時大龍峒文風盛景難再，國定古蹟保安宮精緻的文化藝術、市定古蹟孔廟的建築美學，都是人們尋根懷舊與傳承文化的原動力。

保安宮的屹立，為大龍峒先民墾拓留下歷史見證，除了宗教上著名的慶典「保生文化祭」，其建築、彩繪、雕刻，均出自名師之手；董事長廖武治悉心保護，終獲聯合國教科文組織頒發「亞太地區古蹟保存獎」，為台灣保護古蹟建立里程碑。臺北市孔廟為日治時代以來的重要歷史建築，與大龍國小、保安宮形成「廟、學、宮」的大龍峒文化園區，具有典儀場所、儒學象徵與市定古蹟等多重意涵。臺北市孔廟裡豐富的交趾陶水車堵飾，是所有臺灣孔廟建築中獨樹一格的特色。

「古蹟參訪月」共計八場課堂及導覽活動，邀請到臺灣古蹟與建築研究深化與普及的推手、中華民國文化資產維護學會理事長李乾朗先生擔任總顧問，淡江大學榮譽教授、古蹟建築歷史專家周宗賢先生與實踐大學建築系教授、知名建築人文學者李清志先生聯袂擔任歷史建築講堂講師，知名古蹟導覽專家林嘉澍先生則擔任導覽走讀講師，帶領民眾領略名匠們的心路歷程，走進歷史。

遠東集團董事長徐旭東(左二)預告，遠東建築獎活動接下來9月份將邀集知名歷史建築專家學者舉辦論壇。圖/嚴雅芳攝影
遠東集團董事長徐旭東(左二)預告，遠東建築獎活動接下來9月份將邀集知名歷史建築專家學者舉辦論壇。圖/嚴雅芳攝影

國定古蹟 孔廟 保安宮

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