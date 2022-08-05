麗豐7月營收3.88億元 年增5.46%

麗豐-KY（4137）公布7月合併營收為3.88億元，雖主要經營地區頻傳疫情反覆、宏觀趨緩，且炎炎夏日亦為美容保養產業淡季，但憑藉著產品、品牌、通路等三大優勢，7月營收逆勢成長，遞出年增率達5.46%的佳績；累計1至7月合併營收達21.85億元。

麗豐表示，從今年6月上海解封以來｢克麗緹娜｣的合併營業額平均保持與去年同期約當的水準，且截至目前在主營地區的累計營收與2020年度疫情首次爆發時已經成長16%。

展望未來，麗豐指出，將透過線上線下雙管齊下充實加盟主的經營能力，另一方面，同步積極廣宣導客，落實推廣主力商品包括E. P.O.+系列、月見草御顏系列、童顏精粹液、舒冷P113+口腔護理系列等，確保商品物流在防疫規範下貨暢其流，讓｢克麗緹娜｣各加盟店門市保持良好的運營狀態。接下來，也將持續加大各項精準行銷的活動，盡全力將提升業績表現，朝今年整體營運逆轉成長的目標前進。