萬海三艘新造船 今舉行線上命名儀式暨公益捐贈

萬海航運（2615）於8月5日上午為新造船「WAN HAI 351旭春輪」、「WAN HAI 352日春輪」與「WAN HAI 353昂春輪」舉行線上命名儀式暨公益捐贈。

基於防疫考量，命名儀式透過視訊進行。本次命名的三艘新造船委由日本聯合造船公司津船廠建造的3,013 TEU系列貨櫃輪中的首三艘，命名儀式特別邀請 東曹物流株式會社 取締役兼常務執行役員 石井取締役夫人 石井宜子女士、 株式會社國際協力銀行產業金融部船舶・航空部 坂本部長夫人 坂本圭子女士，以及本田技研工業株式会社 摩托車動力產品事業本部 永野部長夫人 永野恭代女士，分別擔任「WAN HAI 351旭春輪」、「WAN HAI 352日春輪」與「WAN HAI 353昂春輪」的命名人，在命名人與各方嘉賓的祝福及見證之下，儀式圓滿完成。

日本聯合造船公司津事業所建造的3,013 TEU系列貨櫃輪，除了採用新型主機等多項節能設計，安裝船舶岸電系統減少排碳，更加友善環境，並取得「智能船舶」認證，有助於強化船舶安全管理。第一艘船舶「WAN HAI 351旭春輪」即將於8月底竣工交船，將優先安排投入本公司的北美航線營運，為客戶開創豐富多樣的跨國商機，提供更全面優質和創新的專業運送服務。

萬海航運今日簡單隆重的線上命名儀式樽節的費用安排慈善活動，捐贈必要物資給日本津市的社福單位：津市社會福祉事業團、聖馬特亞兒童之家與日本名古屋市的慈友学園，讓本公司不僅盡心服務客戶將貨物運送到全球各地，也希望將愛心與善心傳達到需要幫助的地方，因為萬海，世界很近。