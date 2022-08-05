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萬海三艘新造船 今舉行線上命名儀式暨公益捐贈

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
萬海航運舉行「旭春輪」、「日春輪」與「昂春輪」線上命名儀式暨公益捐贈。記者黃淑惠／翻攝
萬海航運舉行「旭春輪」、「日春輪」與「昂春輪」線上命名儀式暨公益捐贈。記者黃淑惠／翻攝

萬海航運（2615）於8月5日上午為新造船「WAN HAI 351旭春輪」、「WAN HAI 352日春輪」與「WAN HAI 353昂春輪」舉行線上命名儀式暨公益捐贈。

基於防疫考量，命名儀式透過視訊進行。本次命名的三艘新造船委由日本聯合造船公司津船廠建造的3,013 TEU系列貨櫃輪中的首三艘，命名儀式特別邀請 東曹物流株式會社 取締役兼常務執行役員 石井取締役夫人 石井宜子女士、 株式會社國際協力銀行產業金融部船舶・航空部 坂本部長夫人 坂本圭子女士，以及本田技研工業株式会社 摩托車動力產品事業本部 永野部長夫人 永野恭代女士，分別擔任「WAN HAI 351旭春輪」、「WAN HAI 352日春輪」與「WAN HAI 353昂春輪」的命名人，在命名人與各方嘉賓的祝福及見證之下，儀式圓滿完成。

日本聯合造船公司津事業所建造的3,013 TEU系列貨櫃輪，除了採用新型主機等多項節能設計，安裝船舶岸電系統減少排碳，更加友善環境，並取得「智能船舶」認證，有助於強化船舶安全管理。第一艘船舶「WAN HAI 351旭春輪」即將於8月底竣工交船，將優先安排投入本公司的北美航線營運，為客戶開創豐富多樣的跨國商機，提供更全面優質和創新的專業運送服務。

萬海航運今日簡單隆重的線上命名儀式樽節的費用安排慈善活動，捐贈必要物資給日本津市的社福單位：津市社會福祉事業團、聖馬特亞兒童之家與日本名古屋市的慈友学園，讓本公司不僅盡心服務客戶將貨物運送到全球各地，也希望將愛心與善心傳達到需要幫助的地方，因為萬海，世界很近。

造船 日本 萬海

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