OB嚴選攜手小禎推設計T 助愛伊甸早療服務

由創辦人王蘭芳成立的OB嚴選已屹立台灣電商18年，早已是深入每個女孩生活中的國民服飾品牌，不僅持續在服飾上展現設計創意，更是長期投入公益活動已超過十年以上，繼去年邀請文青女神-簡嫚書擔任愛心大使，今年也攜手伊甸基金會邀請小禎成為今年度公益愛心大使，一起以實際行動幫助慢飛天使及其家庭獲得療育資源、勇敢長大。

工作滿檔又身兼多重身份的小禎，即使錄影行程滿檔，當收到活動邀請時仍一口答應，並親自操刀本次公益活動印花設計，投注自己長期關懷慢飛天使的觀察，設計出由「HOPE」、「LOVE」及「DREAM」組成的繽紛愛心印花。是藝人也是母親的小禎說：「每個孩子的成長都不簡單，而慢飛天使雖然與一般孩子不同，但只要每個人都付出一點愛與關懷，就能讓他們毫不畏懼、勇敢往前走。」

伊甸基金會表示，在台灣平均每15位兒童就有1位可能是發展遲緩兒─慢飛天使，因為資源的缺乏、不友善的環境，內外的壓力或是歧視，都可能像是一睹無形的高牆，阻礙著發展遲緩兒童與家庭跨出向前的腳步。OB嚴選持續關懷早療服務，2022年度與伊甸基金會合作，共同發起「大手牽小手．讓愛飛起來」線上公益活動，推出限量公益單品-設計短T及帆布袋，銷售所得不扣除成本全數支持伊甸弱勢兒童服務計畫。

除了公益義賣活動，OB嚴選加碼推出「為愛益起，集氣接力賽」線上響應活動，即日起前往活動頁面完成集氣互動，只要每一人完成，OB嚴選即捐贈新台幣50元予伊甸基金會，並加碼再抽DYSON吹風機及愛心大使小禎簽名Ｔ，邀請粉絲一起為慢飛家庭加油打氣，共同陪伴早療家庭勇敢往前走。

本次公益活動除了由小禎擔任愛心大使，更邀請到包括陶晶瑩、簡嫚書、連晨翔、郭彥均、袁艾菲、徐凱希、連靜雯、郭婷筠、蔡昌憲、楊小黎等數十位藝人共同熱心響應，讓更多民眾也能一起關注慢飛天使教育議題。