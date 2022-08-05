房市已現盤售潮 北市建商公會理事長：下一步爛尾樓來襲

北市建商公會理事長陳勝宏今（5）日表示，現在房市已經出現盤售潮，接下來就是爛尾樓；他強調，民眾買不起房是「住的問題」、是「經濟問題」，政府沒有把居住房、商品房兩種不同概念的房屋分開、釐清，觀念不正確，又不斷加碼祭出選擇性信用管制打建商、打產業，在錯誤的政策上持續疊床架屋，「現在是盤售潮、下一步就是爛尾樓來襲」。

陳勝宏指出，這波房價上漲主因是通膨、不是景氣推升，但政府卻祭出一波波的選擇性信用管制來打建商，一再從銀行端箝制建商金流，在錯誤的政策上繼續疊床架屋，只會扼殺營建業、把產業搞死。

他指出，政府不針對工料雙漲的問題去解決問題，且每每一到選舉，遇到高房價就打建商出氣，政策愈走愈偏，這是不對的。

他指出，這波房價上揚是因為通膨，試想鋼筋、水泥等建材成本大漲，缺工造成工資攀升，成本漲了，房價不會漲嗎？尤其建商蓋房子的原料－土地，多數是握在政府手中，政府帶頭高價標售土地，造成這幾年土地價格大漲，光是土地成本上漲這一項，試問房價不會漲嗎？

陳勝宏認為，台灣自有住宅率高達86%，也就是說，14%民眾沒有房子，這些民眾買不起房屋是「住的問題」、是「經濟問題」，政府應該透過提供社會住宅、健全租屋市場，照顧民眾居住的問題，不是將居住房屋和購買的房屋混在一起包裹處理，只要房價漲就是建商的原罪，「責任來了，就要扛」，不是把該負的責任丟給民間企業去承擔、處理。