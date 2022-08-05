國光生7月合併營收2.77億元、年增425.2% 創同期新高

國光生（4142）今（5）日公告7月合併營收為2億7,734萬元，再創國光生同期歷史新高，較去年同期營收成長4倍以上。國光生表示，7月再創營收紀錄主要是因為海外出貨暢旺，包括四價流感疫苗及國際代工產品陸續出貨，再加上子公司安特羅快篩試劑熱銷貢獻營收，使得7月營收突破同期新高。

國光生表示，去年7月營收為5281.1萬元，而今年7月營收數字一舉突破2.7億元，創下國光生上市以來7月營收數字歷史新高，營收成長主因是海外四價流感疫苗以及國際代工產品出貨，再加上子公司安特羅快篩試劑大量出貨，使得7月營收接力6月續寫新紀錄。

國光生表示，除了國際出貨暢旺，接下來將進入台灣公費流感疫苗出貨季，可望如預期銜接到傳統出貨旺季，下半年的營收表現持續躍升中。

在6、7月營收接力創新高後，國光生表示，雖然近期國際大環境動盪影響股市表現，但國光生基本面紮實，在國際市場拓展、產線擴充、國際認證及製程優化等方面的努力，公司營運績效已具體反映在營收數字上。

國光生表示，公司致力於國際化，無論是法規認證、生產製造規格及品質管制系統都與國際接軌，在國內站穩公費流感疫苗主要供應者，再加上持續拓展國際市場版圖及爭取新合作夥伴，有信心迎接下半年亮眼的營收表現。