快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

國光生7月合併營收2.77億元、年增425.2% 創同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國光生（4142）今（5）日公告7月合併營收為2億7,734萬元，再創國光生同期歷史新高，較去年同期營收成長4倍以上。國光生表示，7月再創營收紀錄主要是因為海外出貨暢旺，包括四價流感疫苗及國際代工產品陸續出貨，再加上子公司安特羅快篩試劑熱銷貢獻營收，使得7月營收突破同期新高。

國光生表示，去年7月營收為5281.1萬元，而今年7月營收數字一舉突破2.7億元，創下國光生上市以來7月營收數字歷史新高，營收成長主因是海外四價流感疫苗以及國際代工產品出貨，再加上子公司安特羅快篩試劑大量出貨，使得7月營收接力6月續寫新紀錄。

國光生表示，除了國際出貨暢旺，接下來將進入台灣公費流感疫苗出貨季，可望如預期銜接到傳統出貨旺季，下半年的營收表現持續躍升中。

在6、7月營收接力創新高後，國光生表示，雖然近期國際大環境動盪影響股市表現，但國光生基本面紮實，在國際市場拓展、產線擴充、國際認證及製程優化等方面的努力，公司營運績效已具體反映在營收數字上。

國光生表示，公司致力於國際化，無論是法規認證、生產製造規格及品質管制系統都與國際接軌，在國內站穩公費流感疫苗主要供應者，再加上持續拓展國際市場版圖及爭取新合作夥伴，有信心迎接下半年亮眼的營收表現。

國光生 營收

延伸閱讀

研華、神基 7月營收雙雙月減

研華7月營收年增22.69% 歐洲市場創新高

7月北台預售屋爆量1,400億

鴻海最強7月營收年增13% 前七月也創新高

相關新聞

公平會證實統一收購家樂福已送件 3面向審查

公平會今天證實，統一收購家樂福案件已經申請遞件，目前還在檢視是否需要請業者補件，後續如果實際啟動審查，將從垂直結合、水平...

老化速度驚人 北市這區40年以上房子占56%

不動產資訊平台資料顯示，北市平均屋齡36年位居六都之冠，且北市12個行政區之中，就有7個行政區屋齡40年以上住宅占比近五...

中鋼董事會通過 總座由剛退休的王錫欽續任一年

中鋼（2002）董事會今（5）日通過委任董事王錫欽自8月5日起兼任中鋼總經理職務，並至2023年5月31日止。

找出旅遊「新標籤」 趕上國際觀光潮

台灣究竟拿什麼吸引國外觀光客造訪？除了最美風景「人」之外，還有哪些特色可以推廣？專家建議，利用解封前的關鍵時刻，找出台灣觀光的新標籤大力推廣，觀光大國願景指日可待。

國際旅遊復甦解鎖觀光 台灣的機會與挑戰是？

疫情趨緩、邊境解封，全民引頸期盼！除了民眾想出國旅遊之外，觀光業更對後解封時代迎來外國觀光商務客滿心期待。國際旅遊因為疫情大洗牌，「VP值」成為各國旅客選擇目的地的關鍵字。《遠見》團隊採訪產、官、學、研，針對國境開放後的短期「新商機」、短中期「可能危機」，以及中長期「產業轉機」，全面體檢台灣觀光面臨的機會與挑戰，更殷殷期盼台灣邁向觀光大國！

才救活慘賠百億的陽明海運 鐵血董座謝志堅卻在最好時刻、華麗轉身？

如果沒有他，恐怕就沒有今天的陽明。2016年，陽明曾慘虧149億，外界一面倒看衰。但謝志堅卻接下這燙手山芋、救活陽明， 2020年，陽明即將大賺之際，他卻選擇華麗轉身退位，引發外界譁然，為什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。