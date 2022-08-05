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老化速度驚人 北市這區40年以上房子占56%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
萬華區。記者游智文／攝影
萬華區。記者游智文／攝影

不動產資訊平台資料顯示，北市平均屋齡36年位居六都之冠，且北市12個行政區之中，就有7個行政區屋齡40年以上住宅占比近五成，其中萬華區占比多達56.5%，屋齡40年以上的老宅在台北市已經相當常見。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於北市缺乏大量的重劃區土地供給，只能透過都更、危老等方式參與改建更新，不過速度緩不濟急，北市都市老危機難題仍未解除。

曾敬德表示，雖然最新統計北市的危老案件已經核准699件，即將邁入700件大關，同時也是全台最熱門的危老改建區，不過台北市的屋齡在缺乏大量新血加入狀況下，尤其是北市久久才出現一小塊重劃區，導致整體的平均屋齡老化速度甚快。

也因此，除了出現老人住老宅的社會問題外，也有許多通勤族礙於房價與屋齡問題，選擇透過捷運網絡向外尋找一些電梯大樓或等產品，許多統計資料都可發現「工作在台北、生活在新北」的生活模式。

根據住宅屋齡統計顯示，北市平均屋齡為36年，位居六都之冠，六都平均屋齡最年輕是桃園市的26.4年。

北市的12個行政區中，屋齡40年以上的比例分布，最高的是萬華區的56.5%，大同區的52.7%，士林區的52.7%，松山區49.9%，中正區的49.7%，大安區則有48.3%,，北投區也有47%住宅屋齡40年以上，顯見台北市隨處可見屋齡40年以上的老宅。

至於屋齡10年以下的分布狀況，台北市12個行政區，每10間住宅不到1間是屋齡10年以下的房子，比例最高的是南港的9.4%，其次則是大同區的9.1%，信義區、松山區、大安區等市中心三區，住宅屋齡10年以下的比例都不到4%。

曾敬德指出，雖然40年的住宅不見得有立即性的安全問題，且銀行還是願意給北市精華區老房子優惠的貸款條件，顯示這類住宅仍是銀行眼中保值性高的產品，不過畢竟屋齡太過老舊，不管是住宅的功能性、舒適性都比不上具有管理的大樓產品。

另外，隨年紀越大可能爬公寓越為吃力，但長輩又不見得願意搬離本來的生活環境，且換到周邊電梯產品可能代價更高，台北市住宅老問題相當難解。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

老宅 重劃區

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