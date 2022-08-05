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興大育成「智耕」首創機能性富鉻蔬果 助穩定醣類代謝

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
「富鉻蔬果」其含量比一般蔬果多三倍，為目前唯一純天然有機鉻元素蔬果。記者宋健生/攝影
「富鉻蔬果」其含量比一般蔬果多三倍，為目前唯一純天然有機鉻元素蔬果。記者宋健生/攝影

國立中興大學育成廠商智耕創新公司，多年來致力於代謝症候群等慢性病天然機能蔬果研究開發，今（5）日舉辦「富鉻蔬果」發表會，以農業科技最新栽培技術，成功栽培產出天然機能性高單位鉻元素蔬果，其含量比一般蔬果多達三倍，為目前唯一純天然有機鉻元素蔬果。

鉻元素為人體必需的微量元素，亦被稱為天然的胰島素，可以幫助預防心血管疾病、醣類及脂肪的正常代謝。

根據國民健康署《國民營養健康狀況變遷調查》統計，台灣18歲以上國人糖尿病盛行率，遠高於全球糖尿病盛行率，更是亞洲地區第一，每10人當中就有一人可能罹患糖尿病，不只是因為人口的高齡化，更是因為糖尿病已經出現「年輕化」的趨勢。

現代人長期攝取精緻澱粉及精緻糖，因其不好被身體代謝利用，容易造成血糖飆升，造成肥胖、糖尿病、代謝症候群等慢性病。

智耕董事長黃明發表示，人體無法自行合成鉻，需由食物中來取。而目前市面上許多鉻元素的營養補充品皆為化學合成的鉻，智耕團隊研發突破性的「富鉻蔬果」，富含有天然的鉻元素，可以從日常飲食補充到營養，讓健康從生活飲食取得更加便利及安全。

該研發團隊由醫藥及農業科技領域成員組成，為科技部萌芽計畫衍生新創公司，109年進駐中興大學育成中心，研發栽培低鉀蔬菜及低鉀番茄，解決腎臟病患者無法食用高鉀蔬果的問題，不僅獲得經濟部創新研究獎肯定，更是台灣農業領域首次拿到國發基金天使投資方案的公司。

今年更獲選為農委會第六屆百大青農團隊，團隊代表人謝欣說，很高興能利用所學的農業知識，研發不同種類的機能性蔬果，應用到健康產業上改善國人健康，能夠獲得這樣的榮譽，對於青年農民來說真的是一種鼓勵，也是促使公司進步的動力。

興大研發長宋振銘表示，興大育成中心目前輔導74家廠商及師生團隊，育成能量豐沛，校內的興創基地也提供一站式創業輔導。智耕所開發出的機能性蔬果，未來將在興大合作的教學醫院推廣，興大以頂端農業聞名國內外，希望持續將技術研發結合民生，貢獻社會。

富鉻蔬果除在中興大學實習商店上架外，家樂福量販店、楓康超市亦設有機能性蔬果品牌「優綠萃」專區。同時「元氣腎食堂」網站，也提供從產地到餐桌的蔬果箱訂閱制服務。

國立中興大學育成廠商智耕創新公司，今日舉辦「富鉻蔬果」發表會。記者宋健生/攝影
國立中興大學育成廠商智耕創新公司，今日舉辦「富鉻蔬果」發表會。記者宋健生/攝影

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