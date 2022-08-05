快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫缺雨曬枯花蓮瑞穗茶樹 農委會公告現金救助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮瑞穗鄉茶園受大旱影響，出現災情，農委會已公告辦理現金救助，即起至15日受理申請。圖／花蓮縣政府提供
花蓮瑞穗鄉茶園受大旱影響，出現災情，農委會已公告辦理現金救助，即起至15日受理申請。圖／花蓮縣政府提供

瑞穗鄉是花蓮縣內重要茶葉產區，受上月高溫缺雨水乾旱影響，茶樹傳出災情，縣府勘災後向農委會爭取到天然災害現金救助，今起至15日受理申請，每公頃額度5萬5000元。

瑞穗茶葉栽種面積71公頃，縣府日前會同相關單位下鄉勘災，確認近9成出現茶樹乾枯、新芽發育不良等災損，以大葉烏龍品種受影響。

縣府農業處長陳淑雯表示，經向農委會爭取，瑞穗鄉茶葉已獲公告茶111年7月乾旱農業天然災害現金救助地區，救助額度每公頃5萬5000元，受災農友今天起至15日可到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日照常受理。但依規定，若損失率未達20%者不予補助。

陳淑雯提醒農友，若作物受災，造成生長異常，可拍照後儘快通報鄉鎮公所，並請各鄉鎮公所注意時令作物生長情況，若有疑似天然災害所致的損害，儘速通報縣府，以利後續申請救助。

花蓮瑞穗鄉茶園受大旱影響，出現災情，農委會已公告辦理現金救助，即起至15日受理申請。圖／花蓮縣政府提供
花蓮瑞穗鄉茶園受大旱影響，出現災情，農委會已公告辦理現金救助，即起至15日受理申請。圖／花蓮縣政府提供

農業 農委會 災損

延伸閱讀

陸再禁我農漁產品 民眾黨團提四大訴求盼實質幫助

「回校看看」花蓮男疑酒後攜刀翻牆入校園 遭警送辦

花蓮家扶助學金851份缺口 環島饅頭義賣響應

花蓮帶狀皰疹疫苗計畫開跑 符合資格長輩快來接種

相關新聞

公平會證實統一收購家樂福已送件 3面向審查

公平會今天證實，統一收購家樂福案件已經申請遞件，目前還在檢視是否需要請業者補件，後續如果實際啟動審查，將從垂直結合、水平...

老化速度驚人 北市這區40年以上房子占56%

不動產資訊平台資料顯示，北市平均屋齡36年位居六都之冠，且北市12個行政區之中，就有7個行政區屋齡40年以上住宅占比近五...

中鋼董事會通過 總座由剛退休的王錫欽續任一年

中鋼（2002）董事會今（5）日通過委任董事王錫欽自8月5日起兼任中鋼總經理職務，並至2023年5月31日止。

找出旅遊「新標籤」 趕上國際觀光潮

台灣究竟拿什麼吸引國外觀光客造訪？除了最美風景「人」之外，還有哪些特色可以推廣？專家建議，利用解封前的關鍵時刻，找出台灣觀光的新標籤大力推廣，觀光大國願景指日可待。

國際旅遊復甦解鎖觀光 台灣的機會與挑戰是？

疫情趨緩、邊境解封，全民引頸期盼！除了民眾想出國旅遊之外，觀光業更對後解封時代迎來外國觀光商務客滿心期待。國際旅遊因為疫情大洗牌，「VP值」成為各國旅客選擇目的地的關鍵字。《遠見》團隊採訪產、官、學、研，針對國境開放後的短期「新商機」、短中期「可能危機」，以及中長期「產業轉機」，全面體檢台灣觀光面臨的機會與挑戰，更殷殷期盼台灣邁向觀光大國！

才救活慘賠百億的陽明海運 鐵血董座謝志堅卻在最好時刻、華麗轉身？

如果沒有他，恐怕就沒有今天的陽明。2016年，陽明曾慘虧149億，外界一面倒看衰。但謝志堅卻接下這燙手山芋、救活陽明， 2020年，陽明即將大賺之際，他卻選擇華麗轉身退位，引發外界譁然，為什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。