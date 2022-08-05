高溫缺雨曬枯花蓮瑞穗茶樹 農委會公告現金救助

瑞穗鄉是花蓮縣內重要茶葉產區，受上月高溫缺雨水乾旱影響，茶樹傳出災情，縣府勘災後向農委會爭取到天然災害現金救助，今起至15日受理申請，每公頃額度5萬5000元。

瑞穗茶葉栽種面積71公頃，縣府日前會同相關單位下鄉勘災，確認近9成出現茶樹乾枯、新芽發育不良等災損，以大葉烏龍品種受影響。

縣府農業處長陳淑雯表示，經向農委會爭取，瑞穗鄉茶葉已獲公告茶111年7月乾旱農業天然災害現金救助地區，救助額度每公頃5萬5000元，受災農友今天起至15日可到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日照常受理。但依規定，若損失率未達20%者不予補助。