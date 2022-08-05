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銀行眼中低風險區？新北十大最好貸路段揭曉

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
鳳鳴重劃區示意圖。記者游智文／攝影
鳳鳴重劃區示意圖。記者游智文／攝影

根據金融聯合徵信中心資料，新北市今年首季房貸成數前十名路段，新莊四維路平均核貸成數82%最高，其次為中和民享路、三重區頂文路，貸款成數分別達79.8%、79.6%，均接近八成。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，房貸成數和貸款人財力、屋況，以及區域價格風險有關。居住密度高、剛需市場強的路段，交易價量相對穩健，區域跌價風險較低，銀行因此多會給予相對較高的成數。

根據統計，新北市房貸成數前十路段分別位於新莊四維路、中和民享街、三重頂文路、永和得和路、林口文化北路一段、鶯歌鳳鳴路、蘆洲集賢路、三重元信三街、板橋民族路、三重集英路。

成數排名第一的新莊四維路，位於鴻金寶商圈，區內機能佳，房價親民、均價一坪30萬，為下新莊熱門購屋路段，房貸成數也高。

排名第二的中和民享街，也具同樣特性，當地近環球購物中心，離新板特區也不遠，均價一坪39萬，房價位處相對低點，平均房貸成數達79.88%，接近8成。

三重有三條路段入榜，包括頂文路、集英路、元信三街，其中頂文路位於二重疏洪道重劃區，集英路在重陽重劃區，元信三街在仁義重劃區，平均房價從一坪47萬至54萬，數據顯示，銀行業者對三重的重劃區相當具有信心。

林口入榜的是文化北路一段，林口重劃區靠近捷運站的住宅目前多要四字頭，文化北路一段均價一坪30萬元，對首購具吸引力，買氣穩定，也因此有較好貸款條件。

排名第六的鶯歌區鳳鳴路，位於鳳鳴重劃區，此一重劃區位置較偏，不過房價相對便宜，近年吸引不少年輕首購轉往此區購屋，房貸成數因此名列前茅。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，第一季後隨著升息，以及不少銀行放貸超過銀行法72條之2的放款上限，想要取得第一季如此好的條件並不容易，對於購屋人來說，面對房市震盪，下手前一定要確定銀行貸款條件，避免因為貸款不足發生的違約風險。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產
二重疏洪道重劃區示意圖。記者游智文／攝影
二重疏洪道重劃區示意圖。記者游智文／攝影

重劃區 房貸 房價

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