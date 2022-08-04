超商雙雄大車拚 小七攜遠東新、全家攜新紡推永續
超商雙雄從店數比到商品，永續也要大車拚，且都攜手紡織大廠產生綜效！統一超（2912）旗下7-ELEVEN與統一旗下統奕包裝，與遠東新在北區獨家推動自建「循環經濟資源回收機」，廢棄寶特瓶回收後，透過遠東新獨家技術製成環保制服以及其他商品，可回到7-ELEVEN門市。
全家（5903）攜手新光紡織（1419）旗下永續品牌「FYNE」聯名，推出6款來自再生材質且100%可回收的循環服飾，就連包材都能自然分解。
7-ELEVEN、統奕包裝與遠東新共同推動之寶特瓶回收計畫，透過遠東新專業一條龍的回收體系，將民眾使用過的寶特瓶，經過分選、清洗、除汙、提黏，抽取成為環保紗，約14-15支寶特瓶即可製成一件7-ELEVEN門市制服。
全家自有品牌FamilyMart Collection，攜手新光紡織旗下永續品牌「FYNE」聯名，推出6款來自再生材質且從線材、鈕扣到衣材都100%可回收的循環服飾，讓民眾從衣著穿搭就能響應環保；同時，與台塑生醫合作、可減少塑膠容器的洗衣精智慧補充站，更已拓展至10店，持續彰顯全家擴大實踐永續循環生活圈之目標。
全家與永續時尚品牌FYNE聯名的服飾，於自有電商平台全家行動購、會員APP全+1商城，獨家推出6款夏日單品服飾，FYNE X FamilyMart聯名系列，包含男女T-shirt、男女短褲、Polo衫、罩衫，每款商品皆加入FYNE與 FamilyMart 聯名限定永續循環logo。選用親柔舒適、吸濕快乾的面料，從線材、鈕扣到衣材都100%可回收，同步運用可分解的包材包裝。
本次推出的FMC永續織品系列，與太陽能發電量大於本身耗電量之工廠合作，將碳排量降低趨近於零，能省下30%熱能及70%水資源，布料除使用寶特瓶紗，更有邊角布料、消費者的舊衣分解再製；未來這些衣物若需汰換，亦能100%回收再製，達到無限循環。
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