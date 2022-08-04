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圓剛支持南投原鄉青少年 全中運空手道再奪全國第一

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

圓剛科技（2417）表示，至今年底為止，凡購買圓剛網路攝影機PW315，即捐出100元支持全國第一的旭光高中空手道隊。今年旭光高中空手道隊在全中運的表現相當出色，不僅展現傲人實力，一口氣獲得五金六銀12銅，累計23面獎牌，更再度蟬聯全中運空手道項目得獎數全國第一的學校。

「旭光高中空手道隊」，是由黃泰吉、廖德蘭等兩位空手道教練一手創立並帶領的一群空手道少年。這群少年多半來自信義、國姓、仁愛等南投偏鄉，更多是原住民部落子弟，學生的原生家庭大多是單親、隔代教養或經濟弱勢，透過練習空手道，取得各項比賽成績，再循多元入學管道，取得升學機會。兩位教練對空手道隊提供的免費住宿、免費指導，並供晚餐，以及全套空手道專業訓練器材與必須的營養補充品。

圓剛表示，歡迎認同南投縣青少年空手道協會理念者，直接與該協會直接聯繫捐款事宜，與圓剛共同支持以績效爭取空手道隊優秀學生升學機會，發掘優秀運動人才，翻轉偏鄉弱勢學子的未來。

偏鄉 升學 全中運

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