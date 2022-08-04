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國科會將嚴選130家科技新創 前進德國及美國參展

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導

為促使我國科研新創與國際鏈結快速發展，國科會將嚴選全台30家頂尖之台灣學研新創團隊於今(2022)年11月前進德國MEDICA 2022全球生技醫材產業展，以及明年1月率100家科技新創再次進攻美國CES 2023全球消費性電子展。

每年11月於德國舉辦的醫療器材展（MEDICA）及每年1月於美國舉辦的消費性電子展CES，為全球科技產業扮演著全球科技產業關鍵鏈結的平台。其中MEDICA是舉辦超過40年的全球指標會展，也是拓展歐洲生技醫材市場的關鍵平台，每年平均吸引70國、5000家廠商參展及超過10萬觀展人次。縱使疫情影響，CES消費性電子展依然吸引119國、1,800家媒體、以及4萬5000位來訪人數，來訪者包含科技產業菁英、創投等。

國科會首度與MEDICA大會合作、規劃三大亮點參展，包括以官方名義設置台灣智慧醫療主題館、帶領團隊參加大會雙新創競賽，並爭取到在展中規模最大的MCHF（MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM）論壇辦理Taiwan Start-up Showcase，將以精準健康、遠距照護、精準醫療為三大主軸，為國內生醫新創打造國際級舞台，促進台灣新創成功鏈結歐美創投及產業機會。

國科會TTA於2018年起，每年嚴選科技新創前進CES，過去五年來已累計高達358家台灣新創前進CES，並創造新台幣約50億的全球訂單商機，CES 2023將再次透過更嚴格的遴選機制，挑選足以展現台灣科技優勢之科技新創參展，除了TTA台灣科技新創互動式主題館的初登板，更邀請國際業師培訓入選團隊，透過贏得CES 2023 Innovation Awards，使台灣新創進一步加深與全球產業之鏈結，壯大台灣科技創新之優勢，布局全球產業機會。

國科會今年6月先後帶領14家生醫新創團隊參加北美生物科技展(US BIO)，以及33家科技新創參加歐洲指標性新創展VivaTech，獲包括美國Eli Lilly禮來、Pfizer輝瑞、法國巴黎銀行、LVMH集團、Orange電信、英國聯合利華、三星及德國福斯汽車及拜耳藥廠等百大全球大廠合作機會，更首次獲得法國3大獎項等殊榮，期許台灣科創團隊再次透過MEDICA 2022 和CES 2023接軌歐美市場，再創佳績，歡迎優秀團隊踴躍報名。

CES 美國 德國

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