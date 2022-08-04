影／揭開陶朱隱園神秘面紗 9米瀑布令人驚嘆
藝術旋轉住宅「陶朱隱園」完工至今，很少有人能一探真面目，也一直是外界好奇的亮點建築物，近期中華工程曝光內部設施，耗時超過三年打造的生態庭園與9米自然大瀑布，宛如一個都市叢林，相當亮眼。
中工（2515）表示，陶朱隱園自11年前即推廣高樓層種樹，吸碳抗暖救地球，首創每層樓向上旋轉4.5度，創造出空中庭園的大露台，可以種3米以上的喬木，整棟建築物外觀看起來就像一棵大樹，走進陶朱隱園的一樓庭園，可以明顯感受出比外面的溫度涼爽許多。
其中，耗時超過三年打造的生態庭園與自然大瀑布，利用水氣和庭院裡的樹氣結合產生的芬多精，對人體的身心靈有極大的益處，吸引了非常多小動物棲息，營造出生物多樣性的友善環境，藍雀、喜鵲、松鼠、蝴蝶、蜜蜂都已經是陶朱隱園的常客。
另外，近期陶朱隱園實品屋已經完成，公設還在進行部分的調整，不過已經開始邀請特定的貴賓進行賞屋。
「陶朱隱園」為垂直森林綠建築，基地面積約2468坪，興建地上21層、地下4層的豪宅，每戶約300坪，每一戶陽台面積超過50坪，且種植吸碳能力強的喬木等，除了獨特的設計外觀，內部還有頂樓直升機停機坪、可載乘跑車、救護車上樓的大電梯，加上此次的9米大瀑布，都跳脫以往住宅規劃設計，相當吸睛。
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