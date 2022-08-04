快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

影／揭開陶朱隱園神秘面紗 9米瀑布令人驚嘆

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
「陶朱隱園」。圖／中華工程提供
「陶朱隱園」。圖／中華工程提供

藝術旋轉住宅「陶朱隱園」完工至今，很少有人能一探真面目，也一直是外界好奇的亮點建築物，近期中華工程曝光內部設施，耗時超過三年打造的生態庭園與9米自然大瀑布，宛如一個都市叢林，相當亮眼。

中工（2515）表示，陶朱隱園自11年前即推廣高樓層種樹，吸碳抗暖救地球，首創每層樓向上旋轉4.5度，創造出空中庭園的大露台，可以種3米以上的喬木，整棟建築物外觀看起來就像一棵大樹，走進陶朱隱園的一樓庭園，可以明顯感受出比外面的溫度涼爽許多。

其中，耗時超過三年打造的生態庭園與自然大瀑布，利用水氣和庭院裡的樹氣結合產生的芬多精，對人體的身心靈有極大的益處，吸引了非常多小動物棲息，營造出生物多樣性的友善環境，藍雀、喜鵲、松鼠、蝴蝶、蜜蜂都已經是陶朱隱園的常客。

另外，近期陶朱隱園實品屋已經完成，公設還在進行部分的調整，不過已經開始邀請特定的貴賓進行賞屋。

「陶朱隱園」為垂直森林綠建築，基地面積約2468坪，興建地上21層、地下4層的豪宅，每戶約300坪，每一戶陽台面積超過50坪，且種植吸碳能力強的喬木等，除了獨特的設計外觀，內部還有頂樓直升機停機坪、可載乘跑車、救護車上樓的大電梯，加上此次的9米大瀑布，都跳脫以往住宅規劃設計，相當吸睛。

「陶朱隱園」耗時超過三年打造的生態庭園與9米自然大瀑布。圖／中華工程提供
「陶朱隱園」耗時超過三年打造的生態庭園與9米自然大瀑布。圖／中華工程提供

陶朱隱園 生態

延伸閱讀

影／松鼠也住進來…陶朱隱園又有驚奇之作 9米叢林瀑布曝光

必去的秘境！ 武界一線天&摩摩納爾瀑布 清澈冰涼讓人流連忘返

揭神秘面紗 嘉義鐵路高架工程又有最早嘉義人骨骸出土

景觀壯麗氣勢驚人！ 深坑秘境「炮子崙古道」 欣賞「四龍飛瀑」風景如畫讓人醉

相關新聞

中能離岸風電計畫專案融資 三度獲國際大獎肯定

中能發電公司今（4）日宣布，近日由國際知名雜誌《IJ Global》所主辦的「IJ Global Awards 2021...

藥華藥布局下一研發目標 聘前賽諾菲高階主管任科學長

藥華藥（6446）宣布，自8月1日起禮聘前賽諾菲高階主管林俐伶（Dr. Lih-Ling Lin）擔任科學長，後續將帶領...

逾9成住戶願參與都更 永和大陳單元1、4下月招商

新北巿永和大陳地區公辦都更案再傳好消息，更新單元1、4在新北住都中心加速整合後，住戶參與都更意願已突破9成，預定9月將公...

張哲瑋小學就做跨國生意！21歲名校中輟拚創業 獲矽谷億元金援

根據《財訊》報導，在台灣土生土長的張哲瑋，才21歲就已經是連續創業家；今年他從矽谷創投圈募到300多萬美元後輟學，創業搶進兩兆美元規模的美國法律諮詢服務市場。

全聯去年中元業績破百億元 今年拚續衝新高

再過一個禮拜就要迎接中元節到來，全聯今年為衝刺買氣，不論線上線下都於指定日期祭出加碼，全聯表示，去年中元檔期業績破百億，...

戰爭來了要躲哪？這個豪宅防空洞可容3800人

兩岸關係緊張，解放軍今（4）日將在台灣海空域6處進行「圍台」實彈軍演3天，不免讓人憂心若戰爭發生，能躲到哪個防空洞？以北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。