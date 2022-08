藥華藥布局下一研發目標 聘前賽諾菲高階主管任科學長

藥華藥(6446)宣布,自8月1日起禮聘前賽諾菲高階主管林俐伶(Dr. Lih-Ling Lin)擔任科學長,後續將帶領藥華醫藥的全球研發團隊擴大和豐富旗下產品線,同時積極參與全球研發活動。

藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘表示,藥華醫藥在集團發展已取得良好進展的基礎上,也會將重心放在開展研發工作以支持公司成長願景,希望公司可以透過與眾不同的科學方法服務更多患者社群。非常榮幸邀請到林俐伶加入藥華醫藥團隊,帶領公司下一階段科學發展的策略。

在加入藥華醫藥前,林俐伶曾於波士頓的賽諾菲公司擔任免疫學和炎症研究領域的檢查點免疫學群負責人(Head of Checkpoint immunology cluster in Immunology and Inflammation Research Area),她也曾長期於輝瑞公司擔任資深研發職務,期間她發現了多項臨床候選藥物,包括用於免疫介導疾病的小分子和抗體。

藥華醫藥表示,林俐伶畢業於台灣大學藥學系,並攻讀生物化學研究所,後於亞利桑那大學獲得生物化學博士學位。她已發表了70多篇關於免疫學相關的論文和專利。

林俐伶表示,非常高興可以加入藥華醫藥。隨著公司近期在全球持續的進展,希望運用我在免疫學和腫瘤學方面的經驗,塑造藥華醫藥旗下產品線的長期潛力。除了有機會在科學方面帶來影響,更期待成為這個充滿熱情的團隊的一份子,與世界級的經營團隊一起推進全新思維,使世界各地的患者受惠。