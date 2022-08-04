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遠雄人壽號召「箱青」 募良品送暖社福

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
遠雄人壽與iGoods愛物資社會企業合作舉辦公益募資活動，帶動循環經濟助弱。遠雄人壽/提供
遠雄人壽與iGoods愛物資社會企業合作舉辦公益募資活動，帶動循環經濟助弱。遠雄人壽/提供

遠雄人壽表示，全球經濟景氣走緩逢停滯性通膨，市場供應鏈受影響致物價螺旋性飆升，社福機構面臨採購成本增加、捐款捐物意願下降之營運衝擊。

遠雄人壽同理用心，有感社會弱勢急需持續性支持，今年再度攜手iGoods愛物資社會企業舉辦「好『箱青』一家親」公益好物募集活動，號召全台志工及保戶共同捐出家中良品，透過物資整合平台之系統性分配，讓閒置好物重新發揮使用價值，持續送暖社福團體與偏校弱勢學童，為同步聯合國永續發展目標(SDGs)之創造良好健康與福祉而努力。

「好『箱青』一家親」好物募集活動，為遠雄人壽每年一度之為愛為家公益響應活動，與iGoods愛物資社會企業攜手，動員內外勤同仁化身愛心「箱青」，期間透過實地訪查社福團體及偏鄉學校，盤點需求物資進行精準募集，並由整理職人及志工團協力分類裝箱，藉區域物流整合機制配送。

該活動進一步於線上平台媒合予有需求之機構團體，鏈結提供者與受贈者，有效減少物資浪費、使閒置資源有效流動與降低載運碳排，以正向綠色循環與社會關懷作為，積極回應淨零碳排(Net Zero)與環境永續議題。

遠雄人壽待客如親、同理用心，持續整合各方資源送暖社福機構，此活動已募得近百箱活用物資，從家電、日用品、偏校學童所需文具等，至今逾50家社福團體及偏校因此受惠，讓愛透過各種形式不斷延續，喚起大眾關注弱勢缺資議題。

台北場7/25假遠雄人壽台北學苑溫馨落幕，接續台中場將於8/5假遠雄人壽台中分公司舉辦，邀請「箱青」們共襄盛舉，詳細活動可至遠雄人壽官方粉絲專頁或iGoods愛物資官網查詢。

遠雄人壽 社會企業 志工

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