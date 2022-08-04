新光保全參加輔具展 秀居家戶外全面智能照護服務

「2022臺灣輔具暨長期照護大展」於8月4日至7日在南港展覽館1館1樓盛大舉行，新光保全（9925）於行無礙福祉館I816與科技照護機器人主題區J904二區展出，以「AIoT智慧照護 內外兼顧」為主軸，導入多項AI應用技術，展出提供全方位安心銀髮照護服務。

面對全球人口老化浪潮的危機衝擊，台灣也無法置身事外，根據行政院經建會預估，老年人口將於2025年達20％進入超高齡社會，代表人口結構變化伴隨而來的新課題與需求，因應高齡與少子化的衝擊，兒女在外打拼無法全時間照顧長輩，長輩照護需求提升，新光保全推出全國首創【24H照護中心即時通報服務】行動照護錶，長輩不論在室內外皆能被安心照護，用戶有緊急需求時，可按下緊急按鈕與照護中心通話，或發生跌倒時，手錶會傳送緊急訊號到照護中心，於必要時協助通報119前往救護。

同時提供平日關懷問安與用戶健康諮詢服務；如遇走失事故時，可發送遠端訊號並回傳定位資訊，協尋用戶所在位置；針對健康量測，手錶會定時提供生理量測數據並回傳給照護中心，由健康管理師協助追蹤用戶的健康狀態。此外，擁有通話功能讓家人隨時聯繫，並阻擋垃圾簡訊或不明來電，不必擔心接收詐騙訊息。

至今新冠病毒不斷變種演化，與病毒共存的同時仍需注意防疫，「UVC紫光防疫殺菌機」採用長275奈米UV-C紫外光技術及高功率的光照強度，經實驗證實能有效抑制COVID-19及消滅室內空氣中99%以上的細菌與病毒，24小時連續運轉，對人體健康無害。同時具備負離子功能及低噪音設計，有助於提升室內空氣品質，可置放桌面機動搬移或自行簡易裝拆壁掛，不論公共場域或家中有長輩與幼童，皆能提供舒適滅菌的安心環境。

因應國際永續議題，新保履行ESG精神，持續推動智慧照護並關懷銀髮族群，提供優質科技產品全面守護長輩健康生活，期許長輩過得更安心、更安全及更有尊嚴的樂齡人生。