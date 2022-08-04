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逾9成住戶願參與都更 永和大陳單元1、4下月招商

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北住都中心召開16場招商前地區說明會，大陳更新單元1、4預定9月公告徵求興建廠商。圖／新北住都中心提供
新北住都中心召開16場招商前地區說明會，大陳更新單元1、4預定9月公告徵求興建廠商。圖／新北住都中心提供

新北巿永和大陳地區公辦都更案再傳好消息，更新單元1、4在新北住都中心加速整合後，住戶參與都更意願已突破9成，預定9月將公告招商，最快明年初就能跟興建廠商簽約。

新北住都中心執行長汪禮國表示，本案預定9月公告徵求興建廠商，今年底評選出廠商後，盡速提送市府審議，為大陳地區住戶打造安穩宜居的環境。

大陳地區公辦都更案因產權錯綜複雜，歷經流標、重建停滯多年，更新單元1、4現有住戶合計將近650戶，基地面積高達8400多坪，多數建物屋齡逾40年，屋況殘破老舊、增改建情形嚴重。未來都更完工後，加強建物耐震強度及防災安全性，加上整體性的環境規畫，將提升居民的居住品質。

其中有位90多歲的老先生，經歷過戰爭飄洋過海來台灣，他說，他們這第一代的大陳人來台後，因語言及文化差異，生活社交圈比較封閉，住都中心向他說明未來重建的可能性，讓他滿心期待搬新家。

另外，中心對失聯住戶更是鍥而不捨，中心人員在梅雨季節冒著風雨，循線前往八里山區，詢問當地多家宮廟，終於在深山裡一座媽祖廟找到老婦人，積極態度獲得住戶滿分評價。

汪禮國表示，中心邀請單元1、4住戶參與正式招商前的16場地區說明會都已圓滿結束，會中最多住戶關心的議題為房屋拆遷補償費及租金補貼，中心均已充分向住戶說明。

汪禮國指出，自去年6月成立「推陳出新站」駐點服務以來，提供住戶最直接的諮詢管道，也搭起良好的溝通平台，即時處理住戶疑問。經由駐點人員逐戶拜訪，傾聽在地聲音建立互信，至今單元1、4均達9成參與意願，突顯大陳地區住戶對於重建的殷殷期盼。

新北住都中心駐點人員逐戶拜訪，凝聚住戶意願，即時處理住戶疑問。圖／新北住都中心提供
新北住都中心駐點人員逐戶拜訪，凝聚住戶意願，即時處理住戶疑問。圖／新北住都中心提供
新北住都中心駐點人員逐戶拜訪，凝聚住戶意願，即時處理住戶疑問。圖／新北住都中心提供
新北住都中心駐點人員逐戶拜訪，凝聚住戶意願，即時處理住戶疑問。圖／新北住都中心提供
新北住都中心召開16場招商前地區說明會，大陳更新單元1、4預定9月公告徵求興建廠商。圖／新北住都中心提供
新北住都中心召開16場招商前地區說明會，大陳更新單元1、4預定9月公告徵求興建廠商。圖／新北住都中心提供

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