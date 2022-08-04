中元買氣達高峰 全聯打擊通膨、業績逆勢成長10%

再過一個禮拜就要迎接中元節到來，超市龍頭全聯不論線上線下都於指定日期祭出加碼。全聯指出，去年中元檔期業績破百億，主力銷售商品為飲料、罐頭、麵製品、休閒食品等乾貨類別，為成長力道最強勁品類。今年中元商品不論線上線下都祭出破盤價，如食品、用品、生鮮皆有多樣買一送一，最低下殺5折起，目前開檔至今業績已較去年同期成長10%。

另受惠天氣炎熱加持，帶動冰品與飲料業績同步飛揚，已較去年同期成長超過15%，期望接下來在中元前最後一個週末的加碼回饋下，整體業績可望超越去年。

全聯整合線上線下資源祭出多項回饋，今年到「PXGo!全聯線上購」線上採買更划算，除了超過3,000款商品挑戰全年最低價，還有預購肉品、水果及餅乾禮盒滿千享92折、阪急麵包限時買20送8等，年度最划算超級有感。此外，「PXGo!全聯線上購」於中元前8/6～8/11倒數6天期間，使用PX Pay儲值金支付單筆每滿1,000元贈1,000福利點，相比實體門市多出加碼200福利點。

看好消費者愈來愈仰賴外送方便性，今年「全聯小時達」自即日起至8/18期間一樣祭出商品挑戰最低價，並推出4大獨家專屬活動，消費者最高可獲得660元折價券，包含全站滿千折200元、週末滿千贈千點、中元爆殺專區滿額最高折80元、中元好物銅板加價購等，甚至連普度必備的金紙、線香都能免出門直接送到家，不管是想簡單臨時拜的消費者或是只想趁全年度商品促銷力道最殺的時刻撿便宜的小資族，只要打開「全聯小時達」即時、省力、免提重物就能把中元超殺商品送到家。

全聯觀察指出，台灣人在準備祭祀品時一向注重「澎湃」，因此廠商也會在中元時推出鬼月限定的大包裝或特規商品，從往年常見餅乾、飲料類別延伸到爆米花、泡麵、罐頭等，種類越來越多樣化。

不僅如此，今年還有推出讓消費者可以方便插香拜拜的好物，受到網友激推，如福壽100%純芥花油於中元期間即特別在瓶身上附上吸管，可方便插香拜拜；另還有「OREO澎派好運箱」、「孔雀海味Party箱」、「巧克力三重奏」等拜拜箱，皆有設計特別的孔洞，讓民眾拜拜時可直接插香或普度旗，超便利。

截至目前，因應中元特別推出的休閒拜拜箱，銷量已突破5萬箱，熱銷前三名分別為，「可口奶滋原味福氣袋/綜合福氣袋」、「平安祈福袋」、「77新貴派經典組合箱」等；另大包裝餅乾組合包熱銷商品則有「華元大吉利量販包」、「波卡Poca休閒包」、「Lay's樂事意合組合包」等，各有賣出約7萬件的好佳績；而飲料部分熱銷前三名則依序為，「維他露舒跑」、「金車健酪乳酸飲料」、「維他露P」等，目前各已都賣出超過50萬罐，預計後續銷量持續看漲。