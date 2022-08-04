遠東新攜小七攻循環經濟 用寶特瓶回收紗替門市做制服

遠東新（1402）與統一超（2912）旗下7-ELEVEN及統奕包裝於北區獨家推動「循環經濟資源回收機」。透過統奕包裝於7-ELEVEN門市建置回收機整合寶特瓶回收，將民眾使用過的廢棄寶特瓶回收後，透過遠東新的技術製成環保制服及其他商品回到7-ELEVEN門市，架構可持續發展的綠色永續生態圈。

7-ELEVEN、統奕包裝與遠東新共同推動的寶特瓶回收計畫，透過遠東新一條龍的回收體系，將民眾使用過的寶特瓶，經過分選、清洗、除汙、提黏，抽取成為環保紗，約14-15支寶特瓶即可製成一件7-ELEVEN門市制服。

此外，由於台灣衛福部5月已函告「供作食品容器具包裝製造使用之PET再製酯粒原料適宜性申請作業流程」，將參考先進國家如歐盟、美國及日本的多元應用，符合國際循環經濟趨勢把關原料管理，未來有機會效法先進國家，開放PET再製酯粒原料應用於食品接觸的包裝材料，如寶特瓶和沙拉盒等回到超商銷售，達到資源回收再利用，架構綠色供應鏈，完成100% PET寶特瓶回收再利用循環。

遠東新為全球前三大之食品級再生PET製造商，也是台灣唯一獲國際飲料品牌認可的食品級再生PET供應商，再生回收聚酯生產據點涵蓋台灣、日本、美國，及即將建置完成的越南永續環保廠。遠東新食品級再生PET獨家供應國際水品牌Fiji Water，並為全球可口可樂、百事可樂、三得利、Asahi等知名品牌指定用料，取得美國、日本、加拿大等國FDA、歐盟EFSA核可食品級再生PET可應用於食品接觸的包裝材料。

遠東新積極參與全球減碳活動，已於2021年回收超過200億支寶特瓶，並將回收寶特瓶為原料再製成高附加價值環保回收聚酯粒，減少63%溫室氣體排放量，相當於減少58萬噸溫室氣體排放量。遠東新設定2025年減少碳排放量20%、2030年減少40%，2050年達成淨零排放目標。

此外，遠東新於日本投資的「遠東石塚」在2019年與日本7-ELEVEN合作，成功架構永續循環生活圈，在東京都內350家門市進行寶特瓶回收，將回收的寶特瓶製成食品級再生PET，提供日本可口可樂製瓶廠充填飲料，再於7-ELEVEN門市上架，達成「100% PET Close Loop循環」。未來將持續架構寶特瓶Close Loop循環系統，促進綠色經濟循環。