海悅站穩南部代銷市場 7月營收3.41億元、年增率8.27％

代銷龍頭海悅（2348）今（4）日公告7月營收3.41億元，年增率8.27％，累計前七月合併營收26.68億元，與去年同期持平。海悅表示，台灣房市在央行升息、經濟下行環境，建商、民眾購屋趨謹慎，不過海悅代銷業務持續擴大，站穩南部代銷產業市場，隨著全台各地銷售中建案等業績挹注，推升7月營收。

海悅指出，儘管鋼材價格下調，但缺工造成工資上漲，其營建成本下修亦有限，全台房價將趨於鈍化，惟美國聯準會於7月決議將將基準利率調升3碼，全球緩升息、穩物價趨勢，台灣利率將呈現緩坡走勢，對於首購、換屋等剛性需求，仍是房市主力的購屋族群。

今年房市受升息、經濟下行環境、地緣政治等影響，建商、民眾購屋趨謹慎，不過海悅代銷業務不僅在六都皆有銷售中的個案，也站穩南部代銷產業市場，全台銷售中建案包含台北市《敦仰》、《擎天森林》、《聯上澐朗》、《璞真之道》、《國雄中正》新北市《大同莊園3》、《和峻樹學院》、《榮馥大苑》、《新莊科達花園》、桃園市《大華首捷》、《青上之河》、新竹縣《誠佳竹科臻邦》、台中市《浩瀚湖濱城》、《元鈞坐忘山》、台南市《桂田磐古2》、《湖映白》、《春福天駅》與高雄市《國城友樂市》《國城定潮》。

台灣房市在央行升息、經濟下行環境，建商、民眾購屋趨謹慎，然海悅代銷業務持續擴大，站穩南部代銷產業市場。

海悅表示，今年全台在手案量維持2,000億元的高檔水位，目前已簽約預計推案的建案有超過20件，因此代銷本業來源無虞，以期升息緩坡，購屋信心回溫，公司憑藉大數據精準掌握消費者的購屋需求，進而提高購屋者意願。