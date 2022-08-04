中能離岸風電計畫專案融資三度榮獲國際大獎肯定

中能發電公司今(4)日宣布，近日由國際知名雜誌《IJ Global》所主辦的「IJ Global Awards 2021」中，中能離岸風電計畫新台幣452億元專案融資計畫獲頒亞太區年度最佳離岸風場融資計畫（Asia Pacific Offshore Wind Deal of the Year）獎項，這次獲獎亦是中能風場三個月內連續贏得的第三座國際大獎，樹立亞太離岸風電專案融資計畫新標竿。

《IJ Global》是國際知名機構Euromoney旗下於能源與基礎建設融資領域之權威雜誌，該雜誌指出中能風場主要是由台灣本土公股及民營銀行融資的離岸風場計畫，主要股東之一的中鋼(2002)雖然首度跨足離岸風電產業，其所具備的良好企業信譽及產業競爭力深獲台灣本土銀行的信任與支持，使得該風場在無國外出口信貸機構(ECA)參與下，仍藉由國內大型泛公股銀行擔任統籌主辦行(MLAB)的架構順利吸引20間公民營、台外資銀行積極投入，並以嚴謹的20年期全台幣模式進行專案融資，於去年底達成融資到位，為台灣離岸風電開發締造新猷，並屢獲國際知名機構肯定。

中能發電董事長王錫欽表示，中能風場繼今年5月、6月分別榮獲《The Asset》雜誌台灣離岸風電年度最佳專案融資計畫及2022年度亞洲法律大獎年度最佳專案融資財務交易等獎項後，近期再度獲得《IJ Global》頒發亞太區年度最佳離岸風場融資計畫大獎，能「連中三元」囊括國際三大獎項殊榮，主要歸功於中能風場團隊縝密的專案規劃與風險管理、股東CIP離岸風場開發的堅強實績以及中鋼長期於財務及公司治理所建立的良好形象與企業競爭力。中能風場作為台灣首個由本土企業和國際企業共同開發且在地專案融資的指標性風場，將繼續結合中鋼公司在地經驗與CIP離岸風場開發的專業能力，打造台灣離岸風電產業的本土化標竿風場。